În live cu Fulgy, pe TikTok, în timp ce e căutat de poliție! Mario Iorgulescu: ”M-au scăpat ăștia de sub control”

Un nou val de controverse îl readuce în atenţia publică pe Mario Iorgulescu, după ce acesta a apărut brusc într-un live pe TikTok, alături de Fulgy, în condițiile în care este căutat de poliție și fusese declarat dispărut din clinica din Italia unde era internat. CANCAN.RO are detalii.

Reapariția sa, însoțită de un comportament complet opus celui așteptat de la o persoană aflată sub supraveghere medicală, a generat reacții puternice în mediul online și a ridicat noi semne de întrebare privind situația sa reală. Interacțiunea cu Fulgy, din live, a luat pe toată lumea prin surprindere.

Mario Iorgulescu, în live pe TikTok, cu Fulgy

În loc să se afle într-un cadru controlat, Mario apare în fața urmăritorilor într-o ipostază relaxată, cu berea într-o mână și țigara în cealaltă, vorbind degajat, ca și cum nu ar exista nicio presiune juridică asupra lui. Atitudinea sa contrastează puternic cu informațiile vehiculate în ultimele zile, potrivit cărora ar fi părăsit necontrolat clinica italiană și ar fi fost dat dispărut.

Acţiunile din cadrul transmisiei în direct au surprins și au stârnit reacții imediate. „Stai puțin”, îi spune Mario lui Fulgy, în timp ce scotocește într-o plasă de cumpărături și scoate mai multe sticle de bere. Sunetul dopului desfăcut se aude clar, iar acesta bea din sticlă dintr-o singură mișcare, cu o naturalețe care a inflamat rețelele sociale. Totodată, Mario ţine o țigară aprinsă între degete, trage din ea și privește camera cu un aer sfidător, fără să pară afectat de situația în care se află.

În timpul live-ului, Mario face și o declarație care a atras atenția tuturor:

„Sunt la clinică, m-au scăpat ăștia de sub control și nu mă mai controlează nimeni.”

Afirmația ridică semne de întrebare privind supravegherea medicală, dar și privind modul în care acesta a reușit să transmită live, în condițiile în care era considerat dispărut.

„Nu mi-e frică de nimeni și de nimic, am intrat pe live cu tine. M-au băgat iar în clinică. Lumea crede că tu mi-ai luat apărarea, dar nu știe că tu mi-ai luat apărarea și noi am vorbit după”, mai spune Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu este căutat în continuare de autorități

Apariția lui Mario este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în urmă cu câteva zile, familia și presa anunțau că acesta ar fi părăsit necontrolat clinica din Italia. Totodată, autoritățile române îl caută pe Mario Iorgulescu pentru punerea în executare a condamnării definitive, iar situația sa juridică rămâne una complicată.

Reapariția sa pe TikTok, într-o stare aparent stabilă și fără nicio formă de supraveghere vizibilă, complică și mai mult percepția publică asupra cazului.

Faptul că Mario bea alcool și fumează în direct, într-un loc unde ar fi trebuit să fie monitorizat permanent, ridică întrebări serioase despre controlul exercitat de clinica italiană. În lipsa unor clarificări oficiale, rămâne neclar cum a reușit să se sustragă supravegherii și să transmită live, în timp ce autoritățile îl caută.

Reacțiile publice continuă să se amplifice, iar cazul lui Mario Iorgulescu rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte ale momentului.

CITEŞTE ŞI: Melek, văduva lui Dani Vicol, nu-l poate ierta pe Mario Iorgulescu! Durerea nu se stinge, la șase ani de la tragedie

Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.