Gino Iorgulescu, „morocănos” pe străzile Capitalei, cu un ceas de 55.000 € la mână. Prima apariție după scandalul cu fiul său!

Gino Iorgulescu a fost surprins pentru prima dată în public, după ce scandalul în care este implicat fiul său, Mario, a revenit în atenția publică. CANCAN.RO l-a fotografiat pe străzile Capitalei, morocănos și cu o bijuterie de 55.000 de euro la mână.

După săptămâni întregi de scandal, dezvăluiri șocante și apariții halucinante în mediul online ale fiului său, Gino Iorgulescu a fost surprins de CANCAN.RO. Vizibil încruntat, morocănos și extrem de tensionat, președintele LPF a fost surprins pe străzile din București, la volanul unui Lexus.

Îmbrăcat simplu, în blugi și sacou negru, Gino Iorgulescu a coborât din mașină și a făcut slalom printre nămeții de pe trotuar, cu pași grăbiți și privirea în pământ. Nu a dorit să facă vreo declarație, în ciuda insistențelor echipei CANCAN.RO și nici nu a încercat să explice haosul mediatic care a explodat în jurul familiei sale. Un detaliu nu a trecut, însă, neobservat.

Slalom printre nămeți cu un ceas de lux

La mâna stângă, Gino Iorgulescu purta un Ulysse Nardin, Marine Diver Chronometer, un ceas de lux. Bijuteria are o carcasă din aur roz de 18K, curea din cauciuc albastru, funcție cronograf.

Apariția lui Gino Iorgulescu vine la scurt timp după ce fiul său, Mario Iorgulescu, a readus în centrul atenției tot scandalul din 2019, după ce un om și-a pierdut viața în accidentul produs de acesta. Fiul șefului LPF a oferit un interviu incendiar, exclusiv pentru CANCAN.RO. În cadrul dialogului de la Dan Capatos Show, Mario a vorbit despre accidentul tragic din 2019, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața, consumul de alcool și droguri, problemele de sănătate mintală, dar și despre copilăria sa, făcând dezvăluiri neașteptate despre tatăl său, despre care spune că l-ar fi inițiat în lumea petrecerilor încă de la 13 ani, ducându-l cu el la chermeze.

Replica lui Gino: „Afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare”

La scurt timp după apariția interviului, Gino Iorgulescu a reacționat dur, infirmând declarațiile fiului său. Acesta a susținut că Mario nu se află în capacitatea mintală necesară pentru a acorda un interviu și a subliniat că el este tutorele legal al acestuia. Mai mult, Gino ar fi încercat să oprească avalanșa de apariții publice ale fiului său, însă lucrurile au degenerat rapid.

Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide, a declarat Gino Iorgulescu în comunicatul transmis.

La scurt timp după scandalul interviului, Mario Iorgulescu a fugit din clinica din Italia, iar situația a luat o turnură halucinantă. Fiul lui Gino a apărut într-un live pe TikTok, cu berea și țigara în mână, făcând o serie de declarații incoerente, inclusiv la adresa familiei lui Dani Vicol, victima accidentului produs de el. Unele dintre declarațiile făcute au provocat reacții dure inclusiv din partea apropiaților familiei Vicol, care au cerut implicarea autorităților. În același timp, fragmente din live-urile sale au fost distribuite masiv pe TikTok, momente în care părea complet scăpat de sub control: vorbea haotic, se contrazicea singur, lansa acuzații fără sens și părea deconectat de realitate. amplificând presiunea publică și semnele de întrebare legate de starea lui psihică.

În tot acest timp, Gino Iorgulescu îl căuta prin toată Italia, alături de carabinieri, pentru a-l readuce în clinica unde urma tratamentul.

„M-au prins carabinierii!”

Ulterior, Mario a revenit cu un nou clip în care a declarat că a fost găsit de carabinieri, dus înapoi în clinică și că i-a fost administrat din nou tratamentul. Mai mult, acesta și-a cerut scuze pentru declarațiile făcute și a rugat publicul să nu mai ia în seamă eventualele viitoare „scăpări” pe care le-ar putea avea.

Bună seara, vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze și nu așa dori nimeni să se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viață mea așa ceva. Tot ce a urmat după aia cu delirările mele și crizele mele din care am ieșit a fost din cauza că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică. Au venit carabinieri, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa. Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Eram fugit din clinică și nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate. Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek și vă rog să mă iertați, din tot sufletul, a spus Mario pe contul său de TikTok.

