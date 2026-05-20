Performanță uriașă pentru România. Patru eleve au luat medalii la Olimpiada Europeană de Informatică

De: Denisa Crăciun 20/05/2026 | 14:33
Elevele care au câștigat Olimpiada de Informatică/ sursa foto: facebook Ministerul Educației
Veste excelentă pentru România. Patru fete au reușit să obțină medalii la Olimpiada Europeană de Informatică la categoria lor din Italia. Câștigătoarele olimpiadei sunt din București și Iași. Trei dintre ele au primit medalii de argint, iar una dintre fete a obținut bronzul.

Performanță uriașă pentru țara noastră. Patru eleve din București și Iași au dus România pe podium, după ce au obținut medalii la Olimpiada Europeană de Informatică. Concursul a avut loc în Italia și s-a desfășurat în perioada 12-18 mai. Competiția academică a ajuns deja la a șasea ediție, iar anunțul cu privire la rezultatele fetelor a fost făcut chiar de Ministerul Educației, felicitându-le.

Cine sunt elevele care au câștigat olimpiada

Bucurie mare pentru România. În perioada 12-18 mai, a avut loc Olimpiada Europeană de Informatică. Cea de-a șasea ediție s-a ținut la Cesenatico, provincia Forlì-Cesena din regiunea Emilia-Romagna. Acolo au participat și patru eleve din țara noastră, mai exact din București și Iași. Vestea bună este că fetele care au concurat au avut rezultate incredibile, astfel au reușit să obțină medalii de argint și bronz. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației.

Medaliile de argint au fost câștigate de Laura Moldovan, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Iulia-Ela Morariu, elevă în clasa a IX-a la Liceul Internațional de Informatică din București, și Alexandra-Iulia Guiman, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” / Centrul de Excelență „Hai La Olimpiadă” din București. De asemenea, medalia de bronz a fost obținută de Ilinca-Rucsanda Radu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Iași” / Centrul Județean de Excelență / Infogym „Hai La Olimpiadă” din Iași.

În acest an, au participat 251 de concurente din 68 de țări, dintre care 28 din afara Europei. Fetele au fost însoțite în delegație de reprezentanți ai Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică. Veronica-Raluca Costineanu, profesoară la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost liderul echipei, Livia Măgureanu, de la JetBrains București, a fost reprezentant SEPI și lider adjunct, iar Vlad-Alexandru Gavrilă-Ionescu, de la Google Zürich, a participat ca reprezentant SEPI și specialist invitat.

Totodată, coordonarea olimpiadei a fost realizată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extrașcolară, prin consiliera MEC Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

