Schimbare importantă la e-Factura. Cine nu va mai fi obligat să transmită facturile în sistem

Camera Deputaților a votat un amendament care schimbă regulile privind utilizarea sistemului RO e-Factura. Noile prevederi elimină obligativitatea platformei pentru două categorii importante de contribuabili.

Dacă actul normativ va fi promulgat de președintele Nicușor Dan, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și cei implicați în activități agricole ar putea fi scutiți de obligația utilizării sistemului RO e-Factura.

Măsura vine pe fondul criticilor privind creșterea birocrației și dificultățile de adaptare la noile cerințe digitale impuse de autoritățile fiscale.

Românii care ar putea fi scutiți de e-Factura

Camera Deputaților a aprobat miercuri un amendament care aduce modificări importante Ordonanței de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura. Conform noilor prevederi, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze platforma electronică de facturare. Folosirea acesteia ar urma să devină opțională.

Schimbarea îi vizează în mod direct pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, precum și pe persoanele care desfășoară activități agricole. Aceste categorii urmau să fie incluse anterior în sistemul obligatoriu RO e-Factura, ca parte a procesului de digitalizare fiscală implementat de autorități.

Potrivit textului adoptat de Parlament, livrările de bunuri și serviciile realizate către persoane fizice care nu utilizează un cod de identificare fiscală sau optează pentru folosirea CNP-ului vor fi încadrate drept tranzacții de tip B2C. Excepție vor face persoanele care aleg să se înscrie voluntar în Registrul RO e-Factura opțional.

Radierea din registrele RO e-Factura

O altă schimbare semnificativă prevede că persoanele care nu mai intră sub incidența obligației de utilizare a sistemului sau care aleg să renunțe la acesta vor avea posibilitatea să solicite ștergerea din evidențele RO e-Factura. În acest fel, platforma va putea fi folosită în continuare doar de cei care o consideră avantajoasă. Legea nu va mai impune utilizarea ei în mod obligatoriu.

Potrivit amendamentului adoptat, în situațiile în care beneficiarul este persoană fizică și nu furnizează un cod fiscal, factura va fi întocmită utilizând un identificator standard alcătuit din 13 zerouri, în locul codului de identificare fiscală.

Aceste modificări au primit sprijin și din partea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. El a argumentat că menținerea obligației pentru aceste categorii ar fi generat mai ales cheltuieli suplimentare și dificultăți administrative inutile.

„Ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”, a declarat Alexandru Nazare.

