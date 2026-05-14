Românii aflați pe lista roșie a ANAF. Ce urmăresc inspectorii în noile controale

De: Irina Vlad 14/05/2026 | 09:12
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va intensifica controalele în rândul persoanelor care dețin bunuri de lux, dar care nu au venituri declarate suficient de mari încât să justifice achizițiile. 

Anunțul vine din partea președintelui ANAF, Adrian Nica. Vor urma o serie de controale mai dure asupra persoanelor care au averi sau cheltuieli ce nu pot fi justificate. Cu alte cuvinte, inspectorii ANAF vor fi mai atenți la oamenii care trăiesc „pe picior mare”, fie că este vorba de case scumpe, mașini sau alte bunuri de lux pe care le dețin, dar care declarate venituri pe măsură.

Care sunt românii vizați de controalele ANAF

Adrian Nica, șeful ANAF, îi avertizează că în perioada următoare controalele vor deveni mai stricte și mai frecvente. Scopul acestor controale este de a despista diferențele dintre veniturile declarate oficial și bunurile pe care românii le dețin. Spre exemplu, dacă nu vor exista explicații clare și documentate despre banii cu care o persoană a achiziționat bunurile valoroase, diferența poate fi considerată venit ascuns.

„Cred că eforturile pe care le facem și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate o să crească. O să intensificăm și mai mult controalele în zona asta. Dacă nu avem astfel de măsuri dure, nu putem înainta”, a declarat șeful ANAF, într-o declarație.

Șeful ANAF a dat și un exemplu recent, care a pornit de la achiziția unui Ferrari cumpărat pe firmă de către o firmă de salubritate, ceea ce a ridicat suspiciuni legate de proveniența banilor. Verificările ulterioare au dus la descoperirea unei evaziuni fiscale în valoare de aproximativ 18 milioane de lei.

„Urmărind o achiziție de mașini, colegii noștri au văzut că un cetățean și-a cumpărat un Ferrari, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Și după aceea au continuat controlul și, uite așa, evaziune fiscală de 18 milioane lei. Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă. Cred că și Antifrauda (AMAF Antifraudă) trebuie în curând să facă asta”, a spus Adrian Nica.

