ANAF scoate la vânzare un apartament de lux din centrul Capitalei! Cu ce preț poate fi achiziționat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inclus recent în procedurile sale de valorificare prin licitație publică un apartament situat într-una dintre zonele centrale ale Bucureștiului, mai exact pe Bulevardul Dacia, în Sectorul 2.

Imobilul este scos la vânzare în cadrul unei executări silite, fiind prezentat ca o proprietate cu o configurație spațioasă și amplasament urban avantajos, însă în același timp cu o serie de particularități juridice și situații administrative care pot influența interesul potențialilor cumpărători.

ANAF scoate la vânzare un apartament de lux din centrul Capitalei

Locuința are un preț de pornire stabilit la 1.660.736 de lei, sumă care echivalează aproximativ cu 334.000 de euro, în funcție de cursul valutar utilizat la momentul evaluării. Apartamentul este amplasat la etajul al doilea al unui imobil finalizat și este alcătuit din trei camere principale și spații anexe. Suprafața utilă totală este de 107,39 metri pătrați, la care se adaugă mai multe spații suplimentare, respectiv două balcoane, o logie, două camere situate la nivel de mansardă, precum și o boxă aflată la subsolul clădirii. În plus, proprietatea include și cote-părți indivize din elementele comune ale imobilului, precum și din terenul pe care este edificată construcția.

Din punct de vedere al evaluării tehnice, proprietatea este încadrată într-o stare considerată bună, conform documentației de evaluare întocmite pentru procedura de valorificare. Cu toate acestea, accesul direct la interior nu este permis pentru potențialii participanți la licitație, imobilul nefiind disponibil pentru vizionare. În același timp, locuința este în prezent ocupată, aspect care adaugă o complexitate suplimentară în ceea ce privește preluarea efectivă a bunului după adjudecare.

Pe lângă situația de ocupare, imobilul figurează cu mai multe sarcini juridice și procedurale. Printre acestea se numără dosare de executare silită, precum și mențiuni legate de ordonanțe emise de structuri de parchet, inclusiv de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție. De asemenea, există referiri la existența unui dosar penal aflat pe rolul Tribunalului București, ceea ce indică faptul că situația juridică a proprietății este una complexă și în desfășurare.

Participarea la procedura de licitație presupune achitarea unei taxe de înscriere stabilite la 166.073,60 lei, sumă care reprezintă o condiție de acces în cadrul procesului de adjudecare. Licitația este programată să se desfășoare într-un interval extins, cuprins între 30 martie și 29 aprilie 2026, perioadă în care persoanele interesate pot depune documentația necesară și pot participa la procedurile organizate de autoritatea fiscală.

