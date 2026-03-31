ANAF a scos la vânzare un Ferrari de lux. De la ce preț începe licitația

ANAF vinde un bolid de sute de mii de euro, iar apariția acestuia pe lista licitațiilor publice a stârnit imediat interesul pasionaților auto. Este vorba despre un model de lux devenit emblematic, care, în mod neașteptat, a ajuns să fie valorificat de statul român prin intermediul platformei sale digitale dedicate licitațiilor.

Mașina scoasă la vânzare este un Ferrari F430 Spider, produs în 2006, un cabriolet sport recunoscut pentru combinația dintre eleganță și performanță. Deși au trecut aproape două decenii de la lansare, modelul continuă să fie apreciat, mai ales datorită rulajului redus. Exemplarul disponibil are sub 25.000 de kilometri parcurși, mai exact 24.959 km, un detaliu rar pentru un automobil din această categorie și vechime.

Prețul de pornire stabilit pentru licitație este de 706.500 de lei, echivalentul a aproximativ 140.000 de euro. Pentru a participa, cei interesați trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea inițială, ceea ce înseamnă peste 70.000 de lei, o condiție menită să asigure seriozitatea ofertanților.

Din punct de vedere tehnic, bolidul impresionează printr-un motor pe benzină de 4,3 litri, capabil să dezvolte în jur de 486 de cai putere. Accelerația este spectaculoasă, iar viteza maximă depășește 300 km/h. Designul este completat de caroseria cabriolet cu două locuri, cutie de viteze semiautomată și celebra culoare roșie specifică brandului italian. Totuși, bolidul impresionează chiar și în prezent, la 20 de ani de la lansarea lui.

Autoturismul nu este înmatriculat, ceea ce presupune proceduri suplimentare pentru viitorul proprietar. Vânzarea face parte dintr-un proces mai amplu prin care ANAF valorifică bunuri intrate în posesia statului.

Licitațiile se desfășoară online, într-un cadru reglementat, oferind oportunități interesante pentru cumpărători, dar și anumite riscuri legate de lipsa garanțiilor sau de eventuale costuri suplimentare.

