ANAF şi-a lansat site de licitaţii. Case, maşini de lux şi multe altele, sub preţul pieţei

Dacă sunteţi în căutarea unor preţuri avantajoase, statul pune de astăzi la dispoziţie o platformă online unde pot fi cumpărate bunuri sechestrate sau confiscate de ANAF.

Pe eLicitatii.anaf.ro sunt listate maşini, terenuri, apartamente, dar şi ceasuri şi genţi de lux, toate la valori de pornire sub cele din piaţă.

ANAF şi-a lansat site de licitaţii

Platforma funcţionează după un mecanism simplu: fiecare anunţ rămâne public timp de 30 de zile, perioadă în care cei interesaţi pot solicita vizionarea bunurilor. Ulterior începe licitaţia, la care pot participa doar persoanele care au cont în Spaţiul Privat Virtual.

„Pentru a participa la licitaţie este nevoie de plata de 10% din preţul de evaluare al bunurilor. Este o garanţie depusă ca pe orice site de licitaţie din lume. Dacă nu sunteţi câştigători, în termen de 5 zile vi se va debloca.”, explică Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct.

Printre proprietăţile scoase la vânzare se află şi un imobil situat pe bulevardul Dacia din Bucureşti, care a aparţinut lui Marian Vanghelie. Preţul de pornire depăşeşte 1.660.000 de lei. Reacţiile oamenilor sunt mixte, unii văd oportunitatea, alţii sunt surprinşi de transparenţa noii platforme.

„Eu unul, aş intra! Un produs nou, dar la mâna a doua!”, spune un cetăţean. „Pare genul de informaţie care ţine mai mult de cei din cercul ANAF, dar acum poate mai multă lume poate să aibă acces la chestia asta.”, afirmă un altul.

Case, maşini de lux şi multe altele, sub preţul pieţei

Specialiştii consideră că iniţiativa are potenţial.

„E o măsură care e bună, e aşteptată. Vedem cât de populare sunt platformele deja existente pentru vânzarea bunurilor de către privaţi. Eu sunt convins că va fi un succes.”, susţine analistul fiscal Gabriel Biriş.

Totuşi, achiziţia unor imobile confiscate poate veni cu riscuri.

„Uneori imobilele nu sunt eliberate de ocupanţii lor, poate fi vorba despre chiriaşi, poate să fie vorba de debitorii care refuză să părăsească imobilul şi atunci dacă ai câştigat licitaţia punerea în posesie poate să mai dureze. Dacă nu se pricep să-şi angajeze un avocat”, avertizează Mădălina Angheloiu, purtătoare de cuvânt.

Platforma a fost dezvoltată în patru ani, însă un programator din Cluj a demonstrat că procesul putea fi mult mai rapid. Acesta a recreat site-ul ANAF în doar două ore, pentru a arăta că digitalizarea poate fi realizată eficient.

„E un demo, un exerciţiu pe care toată lumea din industria IT putea să-l facă, e ceva banal din perspectiva complexităţii. Principalul motiv pe care eu îl văd e modul de lucru, nu neapărat lipsa de voinţă. În instituţii unde sunt o gramadă de oameni nu se pot lua decizii în felul ăsta.”, spune Daniel Tamaş.

Digitalizarea ANAF a costat 300 de milioane de euro, fonduri provenite din PNRR.

CITEŞTE ŞI: Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat

Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare