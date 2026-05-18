Acasă » Știri » Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale ale anului alături de Usain Bolt

Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale ale anului alături de Usain Bolt

De: Andreea Stăncescu 18/05/2026 | 13:57
Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale ale anului alături de Usain Bolt
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Zoe Florescu Potolea, în vârstă de doar 17 ani, este considerată unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații din motorsportul internațional. Pilotul româno-american și-a construit rapid un renume în competițiile de karting și Formula 4, fiind inclusă în mai multe programe de dezvoltare dedicate viitorilor piloți de Formula 1.

Reprezentată de Infinity Sports Management, compania care îl impresariază și pe George Russell, Zoe a concurat încă de la o vârstă fragedă în cele mai dificile campionate internaționale. În karting, a evoluat în categoria KZ2 pentru echipa oficială Birel ART, fiind singura fată prezentă într-o competiție dominată aproape exclusiv de băieți. Un moment important al carierei sale a fost participarea la FIA Karting World Cup 2024, desfășurată în Italia, unde a reușit să ajungă în finală printre aproape 200 dintre cei mai rapizi piloți ai lumii.

Tot în karting, Zoe a obținut rezultate remarcabile în Campionatul Italian ACI Karting, inclusiv un podium important pe circuitul La Conca, locul unde urcase pentru prima dată într-un kart la doar 7 ani.

Ascensiunea ei a continuat în 2022, când a câștigat finala mondială FIA Girls on Track – Rising Stars. Succesul i-a adus sprijin din partea Ferrari Driver Academy și oportunitatea de a concura pentru celebra echipă Tony Kart Racing Team.

În 2025 și 2026, Zoe a făcut pasul către monoposturile Formula 4, concurând în Formula Winter Series și în Campionatul Spaniol de Formula 4. De asemenea, a fost selectată în programul internațional More Than Equal, dedicat pregătirii viitoarelor femei pilot pentru Formula 1.

Pe lângă performanțele sportive, Zoe Florescu Potolea a atras atenția și în afara circuitului. Tânăra pilotă a participat la o campanie publicitară internațională realizată la București alături de Usain Bolt, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume. Reclama face parte dintr-un parteneriat global al F1 Academy cu brandul Dirt Is Good și va fi difuzată în zeci de țări prin intermediul mărcilor Persil, OMO și Skip.

În 2026, Zoe a fost desemnată pilot Wild Card oficial în F1 Academy pentru etapa de la Zandvoort, confirmând încă o dată că este una dintre cele mai importante speranțe ale motorsportului feminin internațional.

„F1 Academy este totul despre a demonstra într-un mediu foarte vizibil și cu presiune ridicată. Fiecare sesiune contează și trebuie să performezi când contează cel mai mult. Sunt mândră că fac parte din acest moment și recunoscătoare pentru sprijinul Dirt Is Good pe măsură ce fac acest pas următor.” – Zoe Florescu Potolea.

Performanțe în Monoposturi (Formula 4)

• Campionatul Spaniol de F4 (2026): Pilot oficial pentru echipa Tecnicar by AMTOG.
• Formula Winter Series (2026): Debut remarcabil în monoposturi, cu două victorii în Trofeul Feminin pe circuitul ud de la Portimão.
• F1 Academy Rookie Test (2025): Selectată în top 18 cele mai bune tinere pilote din lume pentru testele oficiale din Spania.
Performanțe în Karting Internațional:
• Categoria KZ2 (Shifter): Pilot pentru echipa de uzină Birel ART Racing Team; singura fată din categorie și locul 29 în clasamentul mondial FIA (2025).
• Competiții Naționale: Câștigătoare a Cupei României (2022) și locul 3 în Romanian Karting Masters (2021).
Programe de Elită și Burse:
• More Than Equal (2026): Inclusă în programul global de scouting care pregătește viitoarele femei pilot pentru Formula 1.
• FIA Girls on Track – Rising Stars (2022): Câștigătoare a finalei mondiale și premiată cu o bursă din partea Ferrari Driver Academy.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat
Știri
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a…
România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara
Știri
România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după...
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Gandul.ro
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
Click.ro
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Gandul.ro
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
ULTIMA ORĂ
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum ...
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat
România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara
România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara
Nicu Grigore, gest emoționant pentru fiica Bellei Santiago. Cum a prezentat-o fanilor
Nicu Grigore, gest emoționant pentru fiica Bellei Santiago. Cum a prezentat-o fanilor
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Surpriză înainte de barajul pentru Europa! Ce va face Kopic
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Surpriză înainte de barajul pentru Europa! Ce va face Kopic
John Travolta, de nerecunoscut la Cannes 2026. Noul look al artistului a făcut valuri pe internet
John Travolta, de nerecunoscut la Cannes 2026. Noul look al artistului a făcut valuri pe internet
Ruxandra Luca, mamă strictă cu fiul ei cel mare. Regulile pe care Albert trebuie să le respecte
Ruxandra Luca, mamă strictă cu fiul ei cel mare. Regulile pe care Albert trebuie să le respecte
Vezi toate știrile