Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale ale anului alături de Usain Bolt

Zoe Florescu Potolea, în vârstă de doar 17 ani, este considerată unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații din motorsportul internațional. Pilotul româno-american și-a construit rapid un renume în competițiile de karting și Formula 4, fiind inclusă în mai multe programe de dezvoltare dedicate viitorilor piloți de Formula 1.

Reprezentată de Infinity Sports Management, compania care îl impresariază și pe George Russell, Zoe a concurat încă de la o vârstă fragedă în cele mai dificile campionate internaționale. În karting, a evoluat în categoria KZ2 pentru echipa oficială Birel ART, fiind singura fată prezentă într-o competiție dominată aproape exclusiv de băieți. Un moment important al carierei sale a fost participarea la FIA Karting World Cup 2024, desfășurată în Italia, unde a reușit să ajungă în finală printre aproape 200 dintre cei mai rapizi piloți ai lumii.

Tot în karting, Zoe a obținut rezultate remarcabile în Campionatul Italian ACI Karting, inclusiv un podium important pe circuitul La Conca, locul unde urcase pentru prima dată într-un kart la doar 7 ani.

Ascensiunea ei a continuat în 2022, când a câștigat finala mondială FIA Girls on Track – Rising Stars. Succesul i-a adus sprijin din partea Ferrari Driver Academy și oportunitatea de a concura pentru celebra echipă Tony Kart Racing Team.

În 2025 și 2026, Zoe a făcut pasul către monoposturile Formula 4, concurând în Formula Winter Series și în Campionatul Spaniol de Formula 4. De asemenea, a fost selectată în programul internațional More Than Equal, dedicat pregătirii viitoarelor femei pilot pentru Formula 1.

Pe lângă performanțele sportive, Zoe Florescu Potolea a atras atenția și în afara circuitului. Tânăra pilotă a participat la o campanie publicitară internațională realizată la București alături de Usain Bolt, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume. Reclama face parte dintr-un parteneriat global al F1 Academy cu brandul Dirt Is Good și va fi difuzată în zeci de țări prin intermediul mărcilor Persil, OMO și Skip.

În 2026, Zoe a fost desemnată pilot Wild Card oficial în F1 Academy pentru etapa de la Zandvoort, confirmând încă o dată că este una dintre cele mai importante speranțe ale motorsportului feminin internațional.

„F1 Academy este totul despre a demonstra într-un mediu foarte vizibil și cu presiune ridicată. Fiecare sesiune contează și trebuie să performezi când contează cel mai mult. Sunt mândră că fac parte din acest moment și recunoscătoare pentru sprijinul Dirt Is Good pe măsură ce fac acest pas următor.” – Zoe Florescu Potolea.

Performanțe în Monoposturi (Formula 4)

• Campionatul Spaniol de F4 (2026): Pilot oficial pentru echipa Tecnicar by AMTOG.

• Formula Winter Series (2026): Debut remarcabil în monoposturi, cu două victorii în Trofeul Feminin pe circuitul ud de la Portimão.

• F1 Academy Rookie Test (2025): Selectată în top 18 cele mai bune tinere pilote din lume pentru testele oficiale din Spania.

Performanțe în Karting Internațional:

• Categoria KZ2 (Shifter): Pilot pentru echipa de uzină Birel ART Racing Team; singura fată din categorie și locul 29 în clasamentul mondial FIA (2025).

• Competiții Naționale: Câștigătoare a Cupei României (2022) și locul 3 în Romanian Karting Masters (2021).

Programe de Elită și Burse:

• More Than Equal (2026): Inclusă în programul global de scouting care pregătește viitoarele femei pilot pentru Formula 1.

• FIA Girls on Track – Rising Stars (2022): Câștigătoare a finalei mondiale și premiată cu o bursă din partea Ferrari Driver Academy.