Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat

Într-un dosar care a stârnit numeroase reacții în spațiul public, o avocată din Iași a fost condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un incident violent petrecut în trafic în urmă cu aproape doi ani. Magistrații au stabilit că femeia a acționat intenționat atunci când a intrat cu autoturismul într-un motociclist, în urma unei curse ilegale desfășurate pe o stradă din municipiu.

Potrivit concluziilor instanței, conflictul dintre cei doi participanți la trafic a pornit după ce motociclistul ar fi depășit autoturismul condus de avocată. În loc să renunțe la urmărire, aceasta ar fi accelerat și ar fi continuat să ruleze agresiv în spatele motocicletei. Ancheta a arătat că, la un moment dat, femeia a virat brusc către motociclist și l-a acroșat în plin, provocându-i răni grave.

O avocată și-a lovit rivalul după o cursă de viteză

Judecătorii au considerat că impactul nu a fost accidental și au reținut că inculpata a acceptat posibilitatea producerii unui deznodământ fatal în momentul în care a ales să lovească motocicleta cu mașina. Chiar dacă nu s-a putut demonstra că și-ar fi propus în mod direct să ucidă victima, instanța a apreciat că modul de acțiune indică o asumare clară a riscului.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 mai 2024, într-o zonă intens circulată din Iași. Martorii audiați în timpul anchetei au descris o deplasare cu viteză excesivă și manevre periculoase făcute de ambii participanți la trafic. După impact, motociclistul a fost proiectat pe carosabil și a suferit multiple traumatisme, fiind transportat de urgență la spital.

Pe parcursul procesului, avocata a încercat să respingă acuzațiile formulate de procurori și să explice că pierderea controlului asupra direcției ar fi avut alte cauze. Aceasta a susținut că ar fi reacționat instinctiv pentru a evita un obstacol apărut pe carosabil și că motociclistul ar fi avut un comportament provocator înainte de coliziune. Totuși, magistrații au concluzionat că explicațiile oferite nu sunt susținute de probele administrate în dosar.

În timpul audierilor au fost aduse în discuție și aspecte legate de starea psihică a inculpatei. Apărarea a invocat existența unor episoade depresive și a încercat să arate că femeia s-ar fi aflat într-un dezechilibru emoțional sever în perioada producerii incidentului. De asemenea, în fața instanței au fost prezentate mărturii privind comportamentul neobișnuit al acesteia în ziua accidentului. Cu toate acestea, expertizele medico-legale efectuate au stabilit că inculpata avea discernământ și putea să își controleze acțiunile la momentul producerii faptei.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, declarațiile martorilor și datele tehnice rezultate din expertizele auto. Toate aceste elemente au contribuit la conturarea concluziei că impactul s-a produs în urma unei acțiuni deliberate și nu în urma unei simple erori de conducere.

