Acasă » Știri » Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat

Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat

De: Anca Chihaie 18/05/2026 | 14:12
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Într-un dosar care a stârnit numeroase reacții în spațiul public, o avocată din Iași a fost condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un incident violent petrecut în trafic în urmă cu aproape doi ani. Magistrații au stabilit că femeia a acționat intenționat atunci când a intrat cu autoturismul într-un motociclist, în urma unei curse ilegale desfășurate pe o stradă din municipiu.

Potrivit concluziilor instanței, conflictul dintre cei doi participanți la trafic a pornit după ce motociclistul ar fi depășit autoturismul condus de avocată. În loc să renunțe la urmărire, aceasta ar fi accelerat și ar fi continuat să ruleze agresiv în spatele motocicletei. Ancheta a arătat că, la un moment dat, femeia a virat brusc către motociclist și l-a acroșat în plin, provocându-i răni grave.

O avocată și-a lovit rivalul după o cursă de viteză

Judecătorii au considerat că impactul nu a fost accidental și au reținut că inculpata a acceptat posibilitatea producerii unui deznodământ fatal în momentul în care a ales să lovească motocicleta cu mașina. Chiar dacă nu s-a putut demonstra că și-ar fi propus în mod direct să ucidă victima, instanța a apreciat că modul de acțiune indică o asumare clară a riscului.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 mai 2024, într-o zonă intens circulată din Iași. Martorii audiați în timpul anchetei au descris o deplasare cu viteză excesivă și manevre periculoase făcute de ambii participanți la trafic. După impact, motociclistul a fost proiectat pe carosabil și a suferit multiple traumatisme, fiind transportat de urgență la spital.

Pe parcursul procesului, avocata a încercat să respingă acuzațiile formulate de procurori și să explice că pierderea controlului asupra direcției ar fi avut alte cauze. Aceasta a susținut că ar fi reacționat instinctiv pentru a evita un obstacol apărut pe carosabil și că motociclistul ar fi avut un comportament provocator înainte de coliziune. Totuși, magistrații au concluzionat că explicațiile oferite nu sunt susținute de probele administrate în dosar.

În timpul audierilor au fost aduse în discuție și aspecte legate de starea psihică a inculpatei. Apărarea a invocat existența unor episoade depresive și a încercat să arate că femeia s-ar fi aflat într-un dezechilibru emoțional sever în perioada producerii incidentului. De asemenea, în fața instanței au fost prezentate mărturii privind comportamentul neobișnuit al acesteia în ziua accidentului. Cu toate acestea, expertizele medico-legale efectuate au stabilit că inculpata avea discernământ și putea să își controleze acțiunile la momentul producerii faptei.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, declarațiile martorilor și datele tehnice rezultate din expertizele auto. Toate aceste elemente au contribuit la conturarea concluziei că impactul s-a produs în urma unei acțiuni deliberate și nu în urma unei simple erori de conducere.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit

Moarte suspectă a unei asistente medicale din Vaslui. Geta ar fi contactat o bacterie periculoasă din spital

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Știri
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
Știri
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după...
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
Gandul.ro
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
Click.ro
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
Gandul.ro
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o...
ULTIMA ORĂ
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi ...
Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi returneze zeci de milioane de euro
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul ...
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul de logodnă
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea ...
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
BANCUL ZILEI | Ce înțelege un bărbat prin ajutor de curățenie
BANCUL ZILEI | Ce înțelege un bărbat prin ajutor de curățenie
Vezi toate știrile