România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara

De: Emanuela Cristescu 18/05/2026 | 14:10
Situația financiară a României este tot mai îngrijorătoare, potrivit cifrelor publicate de Banca Națională (BNR). Țara noastră s-a împrumutat într-un ritm amețitor în primele luni din 2026, iar datoria externă totală a ajuns la un nivel fără precedent.

Datele oficiale arată că România a acumulat peste 3 miliarde de euro datorii noi doar în primele trei luni ale anului. Asta înseamnă mai mult de un miliard de euro în fiecare lună.

Datoria României a ajuns la un nivel record

Potrivit raportului publicat de BNR, datoria externă totală a României a ajuns la peste 231 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 62% din Produsul Intern Brut al anului trecut.

În această sumă intră atât împrumuturile făcute de stat, cât și cele contractate de firmele private. Economiștii au avertizat că nivelul ridicat al datoriei pune o presiune tot mai mare pe buget și pe economia țării, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile publice rămân ridicate.

Cea mai mare parte a datoriei este pe termen lung. Conform datelor BNR, împrumuturile care trebuie rambursate în perioade mai mari de un an au trecut de 182 de miliarde de euro și reprezintă aproape 80% din total. În același timp, și datoria pe termen scurt a crescut și se apropie de 49 de miliarde de euro.

Pe lângă explozia datoriei, România continuă să înregistreze și un deficit important de cont curent. În primele trei luni din 2026, diferența dintre banii care ies și cei care intră în economie a depășit 5 miliarde de euro. Chiar dacă deficitul este ceva mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, specialiștii spun că dezechilibrele economice rămân mari.

Investițiile străine au scăzut

Un alt semnal de alarmă vine din zona investițiilor străine directe. În comparație cu începutul anului trecut, sumele investite de companiile și investitorii din afara țării au scăzut considerabil.

În primele luni din 2026, investițiile directe ale nerezidenților în România au fost de puțin peste un miliard de euro, cu mult sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Economiștii au atras atenția că ritmul accelerat al împrumuturilor poate deveni o problemă serioasă dacă economia nu reușește să țină pasul cu cheltuielile statului.

În condițiile în care România continuă să se bazeze pe bani împrumutați pentru acoperirea deficitului bugetar, presiunea pe taxe, investiții și costurile de finanțare ar putea deveni tot mai mare în perioada următoare.

