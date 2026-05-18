Nicu Grigore, gest emoționant pentru fiica Bellei Santiago. Cum a prezentat-o fanilor

Nicu Grigore și Bella Santiago trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Artista are o fiică dintr-o relație anterioară, însă soțul acesteia are o legătură minunată cu ea. Recent, fostul concurent de la Desafio a făcut o postare uluitoare pe rețelele de socializare în care apare alături de Kescielle.

Bella Santiago și-a găsit fericirea în brațele lui Nicu Grigore. Ei au o familie impresionantă alături de Kescielle, fiica artistei. Fostul concurent Desafio are o legătură specială cu fata, chiar dacă nu este el tatăl biologic. Relația lor este bazată pe încredere, respect și afecțiune. Ultima postare a bărbatului a adunat o mulțime de reacții, pentru că mesajul a atras atenția tuturor. Textul publicat de el evidențiază apropierea lor.

Nicu Grigore, gest impresionant pentru fiica Belei Santiago

Nicu a devenit cunoscut publicului după participarea la Power Couple, alături de partenera sa Bella. Cei doi au dovedit că au o legătură puternică. În plus, a devenit și mai îndrăgit atunci când a vorbit despre cum se înțelege cu fiica soției lui. Kescielle s-a născut în urmă cu 15 ani în Filipine, iar din prima clipă în care a ajuns în România a avut o legătură specială cu Nicu.

Recent, el a postat pe rețelele de socializare o imagine cu ei doi, în timp ce se aflau în oraș, pentru a petrece mai mult timp împreună. Mai mult, Nicu o denumește pe fată: fiică, chiar dacă nu este tatăl ei biologic.

Mi-am scos fiica în oraș, a scris Nicu Grigore pe Instagram.

Soțul Bellei a făcut eforturi să o aducă pe Kescielle în România

Fiica Bellei se afla în Filipine, alături de bunica ei. Din acest motiv, Nicu a făcut multe eforturi pentru a reuși să o aducă în România pe fată. Aceasta și-a dorit mult să fie lângă mama ei, mai ales că condițiile de trai de acolo erau dificile.

Până să o aducem în România, a crescut singură și a stat cu bunica ei, dar a fost mai mult supraviețuire, să zic așa. Ea stătea mai mult pe stradă acolo, cu copiii la joacă, o mai agitau că mama ei nu o să mai vină să o ia. Cumva ea avea în mintea ei că trebuie să se descurce singură, așa, că nu știa dacă o să vină să o mai ia. Este un caracter foarte puternic și îmi place asta la ea, doar că i-am spus că ar trebui să fie un caracter puternic în societate, nu cu familia ta. N-am vrut să se comporte la 13 ani ca la 18. Sau să fiu de acord ca la 13 ani să aibă un iubit, a spus Nicu Grigore la Power Couple.

