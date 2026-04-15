Bella Santiago a spus tot adevărul despre ce se întâmplă la Survivor, după ce Nicu s-a întors din Dominicană: ”Nu este o glumă”

După aproape două luni petrecute în competiția „Survivor România”, Nicu Grigore a fost nevoit să părăsească show-ul la începutul lunii martie, din cauza unor probleme de sănătate care s-au agravat în urma unei accidentări la picior.

După eliminare, acesta și-a luat rămas bun de la colegii de echipă și s-a întors în România. Aici a continuat investigațiile medicale pentru a stabili ce pași trebuie urmați pentru recuperare. În urma mai multor controale de specialitate, medicii au decis că este necesară o intervenție chirurgicală la genunchi.

Astfel, Nicu Grigore a fost internat la o clinică din Viena, unde a fost supus recent operației recomandate de specialiști. Pe tot parcursul acestei perioade dificile, alături de el s-a aflat constant partenera sa, Bella Santiago. Cântăreața i-a oferit sprijin moral și a fost prezentă la fiecare pas important.

Aceasta a făcut și câteva declarații despre situația prin care trece soțul ei. Vedeta a subliniat că recuperarea nu este deloc ușoară. Durerea resimțită de Nicu este reală, contrar unor comentarii apărute în mediul online. Ea a transmis că experiența de la „Survivor” nu este una simplă. Competiția implică efort fizic intens și riscuri serioase pentru sănătate.

Bella Santiago a făcut dezvăluiri despre „Survivor”

Într-un mesaj public, Bella Santiago a precizat că au ales să meargă la un medic cu experiență din străinătate, recomandat de apropiați. Acesta a mai tratat sportivi de performanță. Artista a precizat că astfel de situații nu ar trebui privite cu superficialitate sau ironie.

Mesajul ei a avut rolul de a clarifica gravitatea situației și de a atrage atenția asupra faptului că, în spatele imaginilor din competiție, se află oameni reali, cu suferințe și limite fizice.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță. Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece. Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago, pe rețelele de socializare.

