Bella Santiago a spus tot adevărul despre ce se întâmplă la Survivor, după ce Nicu s-a întors din Dominicană: "Nu este o glumă"

De: Elisa Tîrgovățu 15/04/2026 | 10:27
După aproape două luni petrecute în competiția „Survivor România”, Nicu Grigore a fost nevoit să părăsească show-ul la începutul lunii martie, din cauza unor probleme de sănătate care s-au agravat în urma unei accidentări la picior.

După eliminare, acesta și-a luat rămas bun de la colegii de echipă și s-a întors în România. Aici a continuat investigațiile medicale pentru a stabili ce pași trebuie urmați pentru recuperare. În urma mai multor controale de specialitate, medicii au decis că este necesară o intervenție chirurgicală la genunchi.

Astfel, Nicu Grigore a fost internat la o clinică din Viena, unde a fost supus recent operației recomandate de specialiști. Pe tot parcursul acestei perioade dificile, alături de el s-a aflat constant partenera sa, Bella Santiago. Cântăreața i-a oferit sprijin moral și a fost prezentă la fiecare pas important.

Aceasta a făcut și câteva declarații despre situația prin care trece soțul ei. Vedeta a subliniat că recuperarea nu este deloc ușoară. Durerea resimțită de Nicu este reală, contrar unor comentarii apărute în mediul online. Ea a transmis că experiența de la „Survivor” nu este una simplă. Competiția implică efort fizic intens și riscuri serioase pentru sănătate.

Bella Santiago a făcut dezvăluiri despre „Survivor”

Într-un mesaj public, Bella Santiago a precizat că au ales să meargă la un medic cu experiență din străinătate, recomandat de apropiați. Acesta a mai tratat sportivi de performanță. Artista a precizat că astfel de situații nu ar trebui privite cu superficialitate sau ironie.

Sursa foto: Instagram

Mesajul ei a avut rolul de a clarifica gravitatea situației și de a atrage atenția asupra faptului că, în spatele imaginilor din competiție, se află oameni reali, cu suferințe și limite fizice.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.

Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago, pe rețelele de socializare.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Filmul tragediei de pe Valea Oltului. Cum putea fi evitată accidentul în care Ana Maria a murit
Știri
Filmul tragediei de pe Valea Oltului. Cum putea fi evitată accidentul în care Ana Maria a murit
Ella Vișan ”incendiază” internetul după ce s-a speculat că s-ar fi cuplat cu Răzvan Kovacs: ”M-am îndrăgostit”
Știri
Ella Vișan ”incendiază” internetul după ce s-a speculat că s-ar fi cuplat cu Răzvan Kovacs: ”M-am îndrăgostit”
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate...
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi de până la 3.000 de euro
Adevarul
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Parteneri
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei!...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Click.ro
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel,...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
go4it.ro
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul tragediei de pe Valea Oltului. Cum putea fi evitată accidentul în care Ana Maria a murit
Filmul tragediei de pe Valea Oltului. Cum putea fi evitată accidentul în care Ana Maria a murit
Ella Vișan ”incendiază” internetul după ce s-a speculat că s-ar fi cuplat cu Răzvan Kovacs: ...
Ella Vișan ”incendiază” internetul după ce s-a speculat că s-ar fi cuplat cu Răzvan Kovacs: ”M-am îndrăgostit”
Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul de soțul ei: ”Am decis să mergem pe drumuri separate”
Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul de soțul ei: ”Am decis să mergem pe drumuri separate”
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, ...
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Valentin Sanfira a cedat. Acuzat că a călcat-o în picioare pe Codruța a răspuns: „Adevărul ...
Valentin Sanfira a cedat. Acuzat că a călcat-o în picioare pe Codruța a răspuns: „Adevărul suprem”
Vezi toate știrile