Ce a găsit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când era plecat la Survivor: ”Abia așteptam să-l verific”

Bella Santiago a recunoscut că, în perioada în care Nicu Grigore participa la „Survivor România”, a ajuns să-i verifice telefonul. Deși formează un cuplu de mulți ani, artista a mărturisit că nu a mai făcut niciodată acest lucru până atunci. Însă, curiozitatea a determinat-o să îi analizeze activitatea de pe rețelele de socializare.

Ce a găsit Bella Santiago în telefonul partenerului său

Întrebată dacă obișnuiește să verifice telefonul partenerului „din curiozitate”, Bella Santiago a recunoscut că a făcut acest lucru în perioada în care Nicu Grigore se afla la Survivor România.

Cu toate acestea, artista a subliniat că a avut mereu încredere în soțul ei. Chiar și așa, cântăreața a văzut că Nicu Grigore a dat follow unor femeie sexy, așa că soția lui a luat măsuri și le-a dat unfollow.

„Eu i-am verificat telefonul lui când a plecat la Survivor. Abia așteptam să-i verific telefonul pentru că nu am făcut-o niciodată când eram împreună, pentru că am avut încredere în el, dar după a plecat la Survivor și nu am mai stat împreună și am curiozitatea să văd cui dă follow soțul meu și am văzut niște ucrainiene, nici rusoaice sexy și am întrebat de ce i-a dat follow. Și știi ce am făcut? Am dat unfollow și pe TikTok am intrat și am dat unfollow la niște fete”, a declarat Bella Santiago, pentru Viva Couple.

Nicu Grigore a părăsit competiția „Survivor” după o accidentare dureroasă

Nicu Grigore a fost nevoit să părăsească competiția „Survivor România” din motive medicale, după ce a suferit o accidentare dureroasă care nu i-a mai permis să continue.

Soțul Bella Santiago a mărturisit că și-ar fi dorit ca parcursul său în competiție să nu se încheie atât de devreme. Însă, starea sa fizică nu i-a mai oferit această posibilitate.

În aceeași ediție a fost eliminat și Adrian Kaan, cu care Nicu Grigore legase o relație apropiată pe durata șederii lor în Republica Dominicană.

Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!