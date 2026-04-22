Cine i-a plătit operația lui Nicu Grigore în Viena, după ce s-a accidentat la Survivor 2026: ”Am plătit doar hotelul și transportul”

Nicu Grigore, soțul artistei Bella Santiago, a trecut recent printr-o perioadă dificilă după o accidentare serioasă suferită în timpul competiției „Survivor România”. Incidentul a avut loc la începutul lunii februarie și a dus la retragerea sa din show, după ce a fost diagnosticat cu o ruptură de ligamente la genunchi, o problemă medicală ce a necesitat intervenție chirurgicală și o perioadă complexă de recuperare.

Accidentarea s-a produs brusc, în timpul unei probe, moment în care sportivul a resimțit o durere puternică imediat după impact. Zona afectată s-a inflamat rapid, iar starea inițială a ridicat suspiciuni privind o leziune serioasă. Echipa medicală prezentă în Republica Dominicană a intervenit prompt, realizând investigații imagistice care au confirmat afectarea ligamentelor genunchiului. Ulterior, a fost luată decizia retragerii din competiție pentru a permite continuarea tratamentului în condiții optime.

Cine i-a plătit operația în Viena lui Nicu Grigore

După stabilizarea inițială, Nicu Grigore s-a întors în România, unde diagnosticul a fost reevaluat. Din cauza complexității cazului și a dorinței de a beneficia de cea mai bună soluție medicală, acesta a optat pentru o a doua opinie în străinătate. Astfel, a ajuns la Viena, unde a fost consultat de un medic chirurg cu experiență vastă în tratarea sportivilor de performanță, inclusiv fotbaliști de top. În urma evaluării, s-a decis intervenția chirurgicală pentru refacerea ligamentelor afectate.

„Accidentarea mea a avut loc pe 3 februarie, un eveniment neplăcut care m-a făcut să ies din competiția Survivor. A fost un moment dificil, pentru că totul s-a întâmplat foarte rapid. Genunchiul s-a umflat imediat și am simțit durere, dar cea mai mare durere a fost chiar în momentul impactului. După aceea, am încercat să rămân calm și am așteptat să se dezumfle, pentru a putea discuta cu medicii și a înțelege exact ce s-a întâmplat.”, a spus Nicu potrivit Click!

Alegerea a fost făcută din dorința unei recuperări complete și sigure, iar costurile operației și ale procesului de recuperare au fost acoperite de asigurarea emisiunii, care oferă protecție internațională și ar fi ajuns la o sumă estimată între 10.000 și 15.000 de euro, în timp ce cheltuielile personale s-au limitat la transport și cazare, aproximativ o mie și ceva de euro.

„Am avut un prieten care cunoștea un chirurg foarte bun din Viena și, pentru mine, era important să mă refac 100%. Nu spun că nu avem medici buni în România, dar am vrut să merg pe încredere și pe o recomandare sigură. Costurile operației și ale recuperării sunt acoperite de asigurarea emisiunii, care are acoperire internațională și ar fi ajuns undeva între 10.000 și 15.000 de euro. Eu am suportat doar cazarea la hotel și transportul, aproximativ o mie și ceva de euro.”, a spus bărbatul.

Cum se simte acum Nicu

Ulterior, recuperarea a continuat la hotel, unde au fost efectuate exerciții ușoare sub supraveghere. În tot acest interval, sprijinul familiei a avut un rol important, partenera sa fiind prezentă în Viena pentru a-l susține în procesul de refacere.

„După operație, am stat două zile în spital, unde am primit tratament antiinflamator, calmante și am început ședințele de fizioterapie. Apoi m-am întors la hotel, unde am mai stat câteva zile și am făcut exerciții ușoare. Bella a fost alături de mine și m-a vizitat, ceea ce a contat enorm. În total am stat aproximativ o săptămână în Viena. Întoarcerea în țară a fost surprinzător de ușoară, nu am avut dureri în avion și am beneficiat de asistență în aeroport. De acum încep recuperarea propriu-zisă, cu kinetoterapie și fizioterapie. Planul meu este să mă vindec complet și să revin în forță. Mi-ar plăcea să mai am o șansă într-o competiție precum Asia Express sau chiar Survivor All Stars.”, a mai spus acesta.

