Biserici care poartă hramul Sf. Gheorghe: Unde poți merge la slujbă în marile orașe din România

Pe data de 23 aprilie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Gheorghe, cel care a ucis balaurul de pe calul său. În fiecare an, acestei sărbători îi sunt dedicate, în total, 3 zile de celebrare: 22, 23 și 24 aprilie. Află, în rândurile următoare, lista de biserici care poartă hramul Sf. Gheorghe în România.

Sf. Gheorghe s-a născut în Capadoccia, în anul 275. Provine dintr-o familie de creștini și, pentru că nu a vrut să renunțe la credința sa în timpul romanilor, pe data de 23 aprilie 303 a fost decapitat.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Acest mucenic a trăit în vremea împăratului Dioclețian, în secolul al IV-lea. De origine greacă, s-a înrolat în armata romană, unde ajunge conducător datorită numeroaselor sale acte de vitejie. În anul 303, împăratul Dioclețian începe o aprigă luptă împotriva creștinilor.

Lăcașurile de cult sunt dărâmate, adunările creștinilor sunt interzise, cărțile sfinte sunt arse și creștinii sunt uciși. Văzând ororile, Sfântul Gheorghe le ia apărarea și își mărturisește mai cu abitir credința. După ce este întemnițat și suferă numeroase torturi, lui Sf. Gheorghe i se taie capul pe 23 aprilie 303.

Biserici care poartă hramul Sf. Gheorghe

Datorită credinței sale de neclintit, dar și faptelor eroice – a ucis balaurul care teroriza cetatea Silena, din provincia Libiei, devine un martir și este sărbătorit în fiecare an de biserică pe data de 23 aprilie. Este sfântul patron al multor țări, regiuni și orașe.

În România, multe biserici au decis să îi poarte hramul. Vă prezentăm, în continuare, lista completă de biserici în care puteți merge în această zi sfântă ca să vă rugați acestui mare mucenic.

Biserici din București cu hramul Sf. Gheorghe

Biserica ‘Sf. Gheorghe Nou’ – construcția ei a început în 1669, în vremea domnitorului Antonie Voievod, și s-a terminat în 1707, sub domnia Sf. Constantin Brâncoveanu.

Biserica parohiei Cărămidarii de Jos – a fost ridicată pe un loc sfințit încă din veacul al XVIII-lea, în anul 1854. Pe 22 mai 1922, acoperișul ei ia foc din cauza neglijenței unui meșter. Clădirea suferă din nou lucrări de reconstrucție, iar în decembrie 1930, este sfințită de patriarhul Miron Cristea. În acest an i se adaugă și hramul Sf. Mucenic Trifon, la cererea credincioșilor.

Biserica Andronache sau ‘Sf. Mare Mucenic Gheorghe’ – lăcașul de cult a fost ridicat de două doamne evlavioase în 1899. În anul 1905 este pictată, apoi primește hramul Sf. Gheorghe după numele fondatorului inițial – Gheorghe Andronache. Locația este o construcție monumentală, fiind realizată de meșteri italieni. A fost sfințită pe 25 martie 1920, potrivit Basilica.ro.

Biserici din România cu hramul Sf. Gheorghe

Biserica Sfântul Gheorghe din satul Apold, comuna Apold, județul Mureș

Biserica de lemn din Baia, comuna Vărădia de Mureș, județul Arad

Biserica de lemn din Bârsa, comuna Someș-Odorhei, județul Sălaj

Biserica de lemn din Boz, comuna Brănișca, județul Hunedoara

Biserica de lemn din cătunul Țoțoi, sat Călugăreasa, comuna Prigoria, județul Gorj

Biserica de lemn din Certege, județul Alba

Biserica de lemn din Chidea, comuna Vultureni, județul Cluj

Biserica de lemn din Cociuba Mică se află în localitatea omonimă din județul Bihor

Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” din Dâlja Mare, oraș Petroșani, județul Hunedoara

Biserica de lemn din Dângău Mare, comuna Căpușu Mare, județul Cluj

Biserica de lemn din Frâncești-Boașca, comuna Peștișani, județul Gorj

Biserica de lemn din Godinești, comuna Zam, județul Hunedoara

Biserica de lemn din Gurani, comuna Pietroasa, județul Bihor

Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Horăști, oraș Motru, județul Gorj

Biserica de lemn din Hotar se află în localitatea omonimă din comuna Țețchea, județul Bihor

Biserica de lemn din Ionești, comuna Hălmagiu, județul Arad

Biserica sârbească de lemn din Lucareț, comuna Brestovăț, județul Timiș

Biserica de lemn din Luncșoara se află în localitatea omonimă din județul Bihor

Biserica de lemn din Lungești, comuna Iara, județul Cluj

Biserica de lemn din Magherești din Vale, comuna Săcelu, județul Gorj

Biserica de lemn din Mădrigești, comuna Brazii, județul Arad

Biserica de lemn din Măgura se află în localitatea omonimă din județul Sălaj

Biserica de lemn din Mlăceni, comuna Perișani, județul Vâlcea

Biserica de lemn din Cartierul Sălătruc, oraș Petroșani, județul Hunedoara

Biserica de lemn din Rugi, comuna Turcinești, județul Gorj

Biserica de lemn din Runcușor, comuna Bala, județul Mehedinți

Biserica de lemn din Saca, localitatea Saca, județul Bihor

Biserica de lemn din Săud, comuna Buntești, județul Bihor

Biserica de lemn din satul Sâmbotin, comuna Schela, județul Gorj

Biserica de lemn din Turtaba, comuna Isverna, județul Mehedinți

Biserica de lemn din Uilac, din satul cu același nume, comuna harghiteană Săcel

Biserica de lemn din Valea Mănăstirii, comuna Cătunele, județul Gorj

Biserica de lemn din Valea Ursului, comuna Tâmna, județul Mehedinți

Biserica de lemn din Visca, comuna Vorța, județul Hunedoara

Biserica de lemn din Dumbrăveni, comuna Crasna, județul Gorj

Biserica de lemn „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, județul Gorj

Biserica evanghelică din Sângeorzu Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Biserica evanghelică din Slătinița, localitate componentă a municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Biserica Sfântul Gheorghe din Botoșani

Biserica Sfântul Gheorghe din Curtea de Argeș, județul Argeș

Biserica „Sfântul Gheorghe Domnesc”, în orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, satul Băcia, județul Hunedoara

Biserica Sfântul Mucenic Gheorghe din Beregsău, satul Beregsău Mare, comuna Săcălaz, județul Timiș

Biserica romano-catolică din Ciucsângeorgiu, județul Harghita

Biserica cu triplu hram „Sfântul Ioan, Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe” din Cojani, oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj

Biserica romano-catolică”, satul Gheorghieni, comuna Feleacu

Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău, județul Iași

Biserica de lemn din Iacobeni, din satul Iacobeni, din comuna omonimă, județul Suceava

Biserica „Sf. Gheorghe” – Mitropolia Veche din Iași

Biserica „Sf. Gheorghe” – Lozonschi din Iași, municipiul Iași

Biserica de lemn „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Luncșoara, comuna Hălmăgel, județul Arad

Biserica „Sfântul Gheorghe” din satul Lupșa, comuna Lupșa, județul Alba

Biserica Sfântul Gheorghe din satul Malcoci, județul Tulcea

Biserica Sfântul Gheorghe, localitatea Ocna Dejului, municipiul Dej

Biserica Seminarului Greco-Catolic, în municipiul Oradea, pe malul drept al Crișului Repede

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin

Biserica Sfântul Gheorghe, cartierul Petcuțești, comuna Peretu, județul Teleorman

Biserica „Sfântul Gheorghe” – Vechi, în zona centrală a municipiului Ploiești

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Rodna, satul Rodna, comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud

Biserica Sfântul Gheorghe din orașul Roman, județul Neamț

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Sânpetru, județul Hunedoara

Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Gheorghe din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Catedrala Ortodoxă din Sfântul Gheorghe, cu hramul Sfântul Gheorghe, județul Covasna

Biserica Reformată din Sfântu Gheorghe, în interiorul Cetății Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Biserica de lemn din Șpălnaca, comuna Hopârta, județul Alba

Biserica medievală din Tărpiu, satul Tărpiu,; comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud

Biserica de lemn din Tău, comuna Roșia de Secaș, județul Alba

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Tăut, comuna Batăr, județul Bihor

Biserica „Sf. Gheorghe” din Tecuci, denumită și Catedrala „Sf. Mc. Gheorghe” din Tecuci, municipiul Tecuci, județul Galați

Biserica sârbească „Sf. Gheorghe” din Timișoara, cartierul Fabric

Catedrala Sfântul Gheorghe din Timișoara sau Domul Romano-Catolic, Piața Unirii 12, municipiul Timișoara

Biserica „Sf. Dumitru” și „Sf. Gheorghe, satul Văleni-Podgoria, comuna Călinești, județul Argeș

Biserica cu dublu hram „Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae” din Zorlești, comuna Prigoria, județul Gorj

Biserici din Republica Moldova cu hramul Sf. Gheorghe

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, satul Catranîc, raionul Fălești Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, în municipiul Chișinău Mănăstirea Zloți, satul Zloți, raionul Cimișlia

CITEȘTE ȘI:

Rugăciune către Sfântul Gheorghe. Se rostește pe 23 aprilie pentru ajutor, protecție și reușită în afaceri

Ritualul urzicării de Sf. Gheorghe: care este semnificația acestui obicei de pe 23 aprilie