Rugăciune către Sfântul Gheorghe. Se rostește pe 23 aprilie pentru ajutor, protecție și reușită în afaceri

Pe data de 23 aprilie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ca în fiecare an, este bine să începem această zi binecuvântată cu o rugăciune adresată acestui sfânt din calendarul ortodox român. Află, în rândurile următoare, cu ce rugăciune puternică trebuie să îți începi ziua.

Sfântul Gheorghe este un eliberator al deținuților, ocrotitor al săracilor și protector al armatelor creștine. Un număr de 12 țări îl au ca ocrotitor, printre care se numără Anglia, Georgia, Malta, dar și Forțele Terestre ale Armatei Române.

„Întrucât numele lui înseamnă în limba greacă ‘lucrător al pământului’, el este de asemenea patronul agriculturii”, explică Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău.

Rugăciune către Sfântul Gheorghe

„Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre! Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și carele de purtătorii de nevoință ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajută necredinței și slăbiciunei mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești. Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea cu laude te fericim pe tine Sfânte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl. Iartă-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin!”

Rugăciune scurtă către Sf. Gheorghe

Potrivit preoților, creștinii pot rosti în această zi de mare sărbătoare și o rugăciune scurtă, dar la fel de puternică:

„O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoie și în nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce Te cinstesc pre Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin.”

Cine a fost Sfântul Gheorghe

În România, Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți sfinți. Multe biserici îi poartă hramul și unul din cele trei brațe ale Dunării îi poartă numele. Acest sfânt s-a născut la Cappadocia, în anul 275, în vremea împăratului Dioclețian. Părinții lui erau creștini și el și-a mărturisit credința în Iisus Hristos, la rândul lui.

S-a înrolat în armata romană și s-a făcut remarcat prin vitejia faptelor sale. În ciuda parcursului său militar, nu a fost iertat de decretul emis de Diocletian în 303 împotriva creștinilor. Atunci, Sfântul Gheorghe și-a mărturisit mai abitir credința în Iisus Hristos.

Din cauza aceasta, a fost întemnițat și ispitit pentru a renunța la Iisus. Pentru că le-a luat apărarea creștinilor persecutați, a fost aspru torturat – a fost lovit cu sulița, i s-au pus lespezi de piatră pe piept, a fost tras pe roată, băgat într-o groapă cu var, a fost obligat să poarte încălțăminte cu cuie, a primit o băutură otrăvită, a fost bătut cu vana de bou.

Într-un final, văzând că nu se leapădă de credința sa, pe data de 23 aprilie 303 i s-a tăiat capul. Această dată a rămas în calendar ca prăznuirea lui de către creștinii din întreaga lume.

Tradiții de Sfântul Gheorghe

Potrivit unor scrieri, Dumnezeu le-a dat cheile vremii Sfinților Gheorghe și Dumitru, pe care îl sărbătorim toamna. Se zice că Sf. Gheorghe este cel care aduce primăvara, înfrunzește copacii și iarba, iar vitele pot fi scoase la păscut după această dată.

În tradiția populară, la această dată se puneau crenguțe de fag la majoritatea porților. Gospodarii chiar realizau un lănțișor special pentru acest obicei. În prezent, oamenii pun crengi de fag doar la porțile unde locuiesc persoane care poartă numele Sfântului Gheorghe.

„Ziceam: Mâine-i Sfântu Gheorghea! Aduceam frunză de fag, din pădurile ăștia, din pășune, și puneam în poartă. Că zicea că Sfântu Gheorghea ajută de dă frunza de fag. Maram poți scoate vitelea atuncia, când da frunza de fag”, mărturisea Maria Conţiu, o locuitoare dintr-un sat din Mărginimea Sibiului, potrivit Gura Râului, n. 1936.

În unele zone, părinții își urzicau copiii pentru a fi iuți și harnici. În Bucovina, fetele strângeau rouă de pe câmp și se spălau pe ochi cu ea, pentru a fi frumoase și atrăgătoare.

Duhurile rele din ajunul sărbătorii

Potrivit tradiției populare, data de 22 aprilie și noaptea ce urma ajunului sărbătorii Sfântului Gheorghe (Sângiorzul vacilor – sărbătoare dedicată Mânecătoarei) duhurile rele începeau să bântuie. Se zicea că acestea puteau lua mana vitelor cu lapte, rodul câmpului sau visul fetelor.

Pentru a le ține la distanță, feciorii aprindeau focul viu în hotarul satelor, pentru a purifica zona. Aceștia săreau rând pe rând peste el, în timp ce rosteau niște cuvinte magice. Focul viu era păstrat aprins până când coborau turmele de la munte. Pentru a proteja casele și grajdurile animalelor de aceste duhuri rele, oamenii puneau ramuri verzi la uși și la ferestre.

23 aprilie, începutul Anului Nou Pastoral

Potrivit informațiilor autorului Ion Ghinoiu – „Calendarul țăranului român. Zile și mituri, Editura Universul Enciclopedic Gold, București, 2020”, pe 23 aprilie este începutul Anului Nou Pastoral.

„Peste un zeu al vegetației, protector al cailor, vitelor cu lapte și holdelor semănate […], Cavalerul trac, creștinismul a suprapus pe Marele Mucenic Gheorghe (numit și Sângiorz), care împarte anul pastoral în două anotimpuri simetrice: vara între Sângiorz și Sânmedru, și iarna între Sânmedru și Sângiorz.”

În această perioadă, au loc Alesul Oilor și formarea turmelor pentru vărat, precum și Măsurișul Laptelui, pentru a i se calcula fiecărui om brânza cuvenită la spargerea stânei. Toate învoielile făcute între oameni erau pecetluite cu zicala:

„Sfântul Gheorghe tocmește și Sfântul Dumitru plătește.”

Ce minuni a săvârșit Sfântul Gheorghe

Cea mai cunoscută și relatată minune a lui, pe care o regăsim pe multe icoane, este uciderea balaurului care teroriza cetatea Silena din provincia Libiei. Lângă această cetate se afla un iezer mare în care acest balaur locuia. Era înfricoșător și obișnuia să ucidă mulți oameni.

Pentru ca cei din cetate să nu piară toți, au decis să își sacrifice pe rând copiii balaurului. Când a venit rândul împăratului să își dea unica fiică, Sfântul Gheorghe a salvat-o de la moarte, rănind balaurul cu sulița și ucigându-l cu sabia.

Potrivit scrierilor lui Marcel Lutic – „Timpul sacru. Sărbătorile de altădată, Editura Fundației Academice AXIS, Iași, 2006”, balaurul „nu închipuia altceva decât forțele ostile ale universului, grindina fiind asociată frecvent cu balaurul.” Motiv pentru care Sfântul Gheorghe e văzut ca purificator al spațiului de forțele malefice.

Ce simbolizează icoana Sf. Gheorghe

Icoana în care Sfântul Gheorghe apare călare pe un cal și ucide balaurul reprezintă curajul în fața răului, a diavolului. În folclorul românesc, balaurul este întruchiparea răului absolut, a forțelor haosului și distrugerii, forțelor întunericului, lăcomia și cruzimea. Este considerat a fi dușmanul ordinii și al luminii.

Acesta poartă o mantie roșie, care reprezintă culoarea tradițională a unui martir, dar mai apar și ca războinic pedestru sau tribun militar, atunci când apare cu veșminte patriciene, o diademă metalică pe cap, o cruce în mâna dreaptă și o sabie în mâna stângă.

„De aceea, el este numit purtătorul de biruinţă. Este un sfânt care mărturiseşte că ajutorul pe care îl primeşte de la Dumnezeu îi dă putere să mărturisească credinţa, să lupte cu necazurile şi să lupte credincios până la moarte”, explică Patriarhul Daniel, potrivit Basilica.ro.

Câți români poartă numele Gheorghe

Potrivit datelor oficiale din anul 2025, peste 900.000 de români purtau numele Gheorghe și derivatele acestuia. Peste 550.000 de bărbați poartă numele acestui sfânt și peste 140.000 poartă numele George. La femei, peste 130.000 poartă numele Georgeta și peste 33.000 au numele Gheorghița.

Ce nume sărbătorim de Sf. Gheorghe

Gelu

Geluța

Geluțu

Geo

George

Georgel

Georgeta

Georgi

Georgiana

Geta

Gheorghieș

Gheorghina

Gheorghița

Gherghina

Ghiorghe

Ghiorghița

Gica

Gina

