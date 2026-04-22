Ce mesaj i-a trimis ispita Mattia Biancăi Dan, imediat după ce a aflat că bruneta s-a despărțit de Marian Grozavu

Bianca Dan și Marian Grozavu au ales să meargă pe drumuri separate. Ispita Mattia Carnessali a reacționat imediat și i-a scris fostei concurente de la Insula Iubirii. Acesta i-a transmis un mesaj de încurajare.

Bianca Dan și Marian Grozavu s-au despărțit acum câteva luni. Cei doi au participat la Insula Iubirii, și deși mulți credeau că vor pleca separat de acolo, nu a fost așa. Atunci când au revenit în țară, păreau să aibă o relație mai puternică ca niciodată. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers așa de bine, așa că Bianca a decis că este momentul să încheie relația cu Marian. Imediat ce s-a aflat vestea, ispita cu care ea s-a înțeles cel mai bine nu a ezitat și i-a dat un mesaj neașteptat.

Ce mesaj a primit Bianca Dan de la Mattia Carnessali

Bianca și Marian au devenit cunoscuți după participarea la insulă, acolo unde au fost pentru a-și testa relația. Cuplul a avut multe momente tensionante, însă părea că lucrurile merg bine între ei în ultimul timp, mai ales că își făceau planuri serioase de viitor. Totuși, ruptura s-a produs, au mers pe drumuri separate, iar Bianca s-a mutat la Brașov, în timp ce Marian a rămas la București. În cadrul unui interviu, ea a fost întrebată dacă ispita cu care a interacționat cel mai mult a contactat-o. Aceasta a răspuns scurt și la obiect. A explicat că i-a trimis un mesaj de încurajare, dar nu a dat mai multe detalii.

„Te-a sunat Mattia?”, a întrebat reporterul.

„Mi-a scris. Mi-a spus doar că voi fi bine, atâta tot.”, a declarat Bianca Dan.

În plus, a mai vorbit și despre cum se simte în această perioadă. Ea a recunoscut că nici ei nu îi este ușor să treacă peste despărțire.

Eu mă consider ok, dar sunt momente când îți amintești. E firesc. Marian spunea mereu că între noi este un respect foarte mare. Așa este. Îmi pare rău că nu a fost iubirea mai mare decât respectul. Mi-aș dori ca nici el să nu mai fie atât de supărat. Eu nu pot să îmi găsesc liniștea dacă îl știu neliniștit, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu adevărat”

Dublă lovitură pentru Marian Grozavu! După ce a fost părăsit de Bianca Dan, „Corleone” de la Insula Iubirii a intrat şi în vizorul judecătorilor