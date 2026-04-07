Dublă lovitură pentru Marian Grozavu! După ce a fost părăsit de Bianca Dan, „Corleone” de la Insula Iubirii a intrat şi în vizorul judecătorilor

Marian Grozavu, cunoscut publicului drept „Don Corleone” din emisiunea „Insula Iubirii”, traversează o perioadă complicată, loviturile venind pentru el pe două fronturi: juridic și personal.

Pe de o parte, fostul concurent a ajuns parte într-un proces civil după ce societatea de asigurări la care avea poliță RCA a refuzat să achite integral costurile reparațiilor rezultate în urma unei tamponări ușoare. Deși Grozavu a considerat că situația se va rezolva amiabil, service-ul auto s-a trezit cu o factură neachitată de aproape 2.000 de euro.

În lipsa unei soluții, unitatea service a dat în judecată compania de asigurări, iar Marian Grozavu a fost introdus în dosar ca intervenient forțat. Legea permite citarea șoferului implicat în accident chiar dacă nu este parte inițială, pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea responsabilităților privind despăgubirile.

Astfel de situații sunt frecvente în litigiile generate de accidente rutiere, atunci când instanța consideră necesară prezența șoferului vinovat pentru soluționarea completă a cauzei.

Pe de altă parte, în plan personal, Marian Grozavu trece printr-o despărțire care a atras atenția publicului.

Fosta sa parteneră, Bianca Dan, a vorbit deschis despre ruptura dintre ei, subliniind că, deși relația s-a încheiat, au rămas apropiați.

„Se întâmplă, uneori, să fie un final, din păcate. Asta s-a întâmplat și la noi pe plan sentimental s-a produs o ruptură. Asta nu înseamnă că nu suntem împreună unul lângă celălalt ca și prieteni, pentru tot ce a fost între noi. I-am spus că voi fi lângă el și invers. Eu cred că încerc să fiu puternică și pentru el, pentru amândoi acum. Noi am vorbit chiar și vineri, am stat trei ore, a fost o discuție minunată și îmi pare rău că atunci când eram împreuă nu puteam discuta asta. Cred că nu ne asultam ce voiam să transmitem, nu înțelegeam esența, nici eu la el, nici el la mine”, a declarat Bianca Dan.

