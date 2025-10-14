Acasă » Știri » Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte”

Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte"

De: Alina Drăgan 14/10/2025 | 10:52
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte”
Marian Grozavu a răbufnit /Foto: Instagram
Marian Grozavu a fost unul dintre personajele de la Insula Iubirii sezonul 9 care a atras rapid atenția. Stilul său și modul de a se comporta au făcut deliciul telespectatorilor, iar acum toată lumea așteaptă să vadă lupta din gala RXF împotriva lui Mattia. Însă, până atunci, domnul Marian le dă replică acelora care îl critică. Acesta a răbufnit.

Marian Grozavu și Bianca au format unul dintre cuplurile de la Insula Iubirii sezonul 9. În cadrul emisiunii, bărbatul s-a apropiat de ispita Teodora, iar bruneta de ispita Mattia. Deși la ceremonia finală a focului au spus că pleacă separați, cei doi au revenit rapid la sentimente mai bune și formează în continuare un cuplu.

Marian Grozavu a răbufnit

Marian Grozavu a devenit cunoscut publicului larg după participarea la Insula Iubirii. În urma emisiunii de la Antena 1, acesta a câștigat numeroși fani, însă nu toți l-au plăcut. Au existat și cârcotași care nu au ezitat să îl critice pe domnul Marian.

Ei bine, acum, după ce a încasat numeroase mesaje de hate, Marian Grozavu a răbufnit. Acesta a venit cu o replică acidă pentru cei care îi critică aspectul fizic. El consideră că astfel de aspecte nu ar trebui judecate și îi condamnă pe cei care s-au legat de vocea sau statura sa.

„Nu poți avea pretenții de la o persoană ca și cum ai avea de la tine. Eu nu m-aș lega de aspectul fizic al unei persoane, de voce, de fizionomie… Dacă ajungi să te legi de o persoană doar pentru aspectul fizic, înseamnă că nu ai minte, nu gândești.

Într-adevăr, te poți lua de caracterul unei persoane, de lucruri pe care le poți controla, de lucruri care țin de creștere, de cei șapte ani de acasă, nu de aspectul fizic. Unii s-au născut mai înzestrați, alții mai puțin.

Să te iei de faptul că sunt mai mic, că am o voce mai subțire, nasul mai mare, urechile nu știu cum… asta mi se pare… Oamenii, în ziua de azi, își varsă frustrările, de fapt, acele comentarii sunt o reflexie a oglinzii în care ei se uită dimineața și probabil văd aceleași defecte”, spus Marian Grozavu, potrivit spynews.ro.

Marian Grozavu a răbufnit /Foto: Instagram

„Toată lumea are un cuvânt de spus”

Marian Grozavu are o problemă doar cu aceia care îi critică aspectul fizic, nu cu comentariile negative în general. Acesta îi înțelege pe cei care au opinii diferite fața de alea lui și pe cei care îi critică acțiunile. Fiecare comentariu, fie el și negativ, îl consideră ca pe un sfat și îi apreciază pe cei care își răpesc din timpul lor pentru a îi scrie lui.

„Aș putea spune că nu prea am hate și, chiar dacă aș avea hate sau comentarii negative, le iau în scop constructiv. Le iau ca un sfat, din afară lucrurile se văd altfel. Orice comentariu, bun sau rău, te ajută cumva… Toată lumea are un cuvânt de spus. Eu apreciez faptul că oamenii își iau din timpul lor pentru mine, fie că scriu de bine sau de rău”, a mai spus Marian Grozavu.

Foto: Instagram

×