Temerea care i-a zdruncinat încrederea lui Marian Grozavu înainte de duelul cu Mattia. Iubitul Biancăi de la Insula Iubirii nu mai are liniște

11/10/2025
Tensiunile continuă înainte de marele meci dintre Marian Grozavu și ispita Mattia. Au mai rămas câteva zile până la gala RXF, acolo unde cei doi se vor duela într-un show pe care toată lumea îl așteaptă cu sufletul la gură. CANCAN.RO a aflat, din nou, detalii interesante despre ce se întâmplă în „culise”. Sursele noastre au aflat că domnul Marian are o mare temere. Cum încă Mattia nu a dezvăluit cine este luptătorul care îl antrenează, presupunerile curg, rând pe rând. Ba mai sunt și alimentate pe rețelele de socializare. Despre ce este vorba, veți afla imediat! 

De curând, CANCAN.RO vă arăta imagini în exclusivitate de la antrenamentele lui Marian Grozavu. El a mai cochetat în trecut cu artele marțiale, dar cum nu a mai practicat niciun sport în ultima perioadă, a trebuit să își ia un antrenor pe măsură. Așa că nu a mai stat pe gânduri și a apelat la Yamato Zaharia, campion kempo și arbitru, care îl va ajuta nu doar să dea bine cu pumnul, ci și să capete o încredere…de leu!

Marian Grozavu se teme că Mattia este antrenat de Ion Surdu.

Însă încrederea i-a cam fost zdruncinată în ultima perioadă, din pricina necunoscutului, mai degrabă. Bine, totul a pornit de la un comentariu pe care l-a lăsat un celebru campion MMA, la o postare pe rețelele de socializare, în care își arăta susținerea față de Mattia.

Care este cea mai mare temere a lui Marian Grozavu, înainte de lupta cu Mattia?

Să o luăm cu începutul. La postarea făcută de RXF pe Instagram, în care se anunța meciul dintre iubitul Biancăi și cel care a atentat la inima brunetei, Ion Surdu, câștigător Exatlon 2019. L-a tăguit pe italian și i-a transmis un scurt mesaj de susținere. Marian Grozavu a văzut și s-a cam panicat. Sursele noastre spun că a început să întrebe în stânga și în dreapta dacă nu cumva Ion Surdu este cel care îl antrenează pe Mattia. O temere justificată, până la urmă. Însă noi am aflat că domnul Marian poate sta liniștit, și să continue să-și vadă de antrenamentele cu Yamato Zaharia, care face tot posibilul să-l transforme într-un câștigător.

Fostul concurent de la Insula Iubirii va lupta cu Mattia pe 22 octombrie, în gala RXF.
Fostul concurent de la Insula Iubirii va lupta cu Mattia pe 22 octombrie, în gala RXF. sursă – social media

Se pare că nici nu încape discuție ca Ion Surdu să-l antreneze pe Mattia, deoarece campionul MMA nu are timp de așa ceva. Poate dacă nu ar fi fost atât de ocupat în această perioadă, ar fi acceptat rolul de antrenor pentru ispita de la Insula Iubirii. Însă se pregătește intens pentru meciul de centură, deoarece va lupta în a doua promoție cea mai mare după UFC. Așadar, fostul concurent al emisiunii din Thailanda nu are (deocamdată) motive de îngrijorare. Ca de obicei, vă vom ține la curent cu orice noutate!

