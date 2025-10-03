Acasă » Video » Marian Grozavu dă de pământ cu ispita Teodora după ce s-a lăudat că ar fi căutat-o după Insula iubirii: ”Dacă îi duc un pahar de apă și doi cârnați…”

De: Bianca Drăgan 03/10/2025 | 16:13
Marian Grozavu o pune la punct pe Teodora pentru prima dată, după ce ispita i-a adus mai multe jigniri subtile. Pentru CANCAN.RO, iubitul Biancăi lămurește situația și spune de ce a intrat în conflict cu ispita cu care a petrecut cel mai mult timp pe Insulă!

Marian și Bianca sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale sezonului nouă și continuă să trezească interesul publicului, chiar și după încheierea emisiunii. Deși Bianca s-a apropiat relativ mult de Mattia în Asia, acum, ea și iubitul ei sunt mai bine decât niciodată, se înțeleg de minune și plănuiesc să facă și marele pas. Inelul ar fi deja aproape gata. Doar cererea mai urmează!

Dacă lucrurile stau bine între Marian și iubita sa, între el și confidenta lui de pe Insulă, situația este exact… pe dos! Concurentul a petrecut majoritatea timpului său din cadrul show-ului alături de două ispite, Diandra și Teodora, iar cei trei păreau legați de o frumoasă prietenie care avea potențial să se dezvolte și în afara show-ului, credeau unii. N-a fost așa, însă! Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, iar lanțul de… prietenie s-a rupt la întorcerea în România.

Acum, Teodora și Marian sunt la cuțite, după ce șatena a făcut mai multe declarații surprinzător de rele la adresa concurentului de la Insula Iubirii.

Cel mai aiurea mi s-a părut din partea lui faptul că el nu a venit să facă niciun test cu adevărat. El a venit acolo să se promoveze, să-și promoveze businessul. Şi cumva ne-a încurcat pe toți din vilă încercând să manipuleze, încercând să îi convingă pe băieți care știu cum să se ducă la date. Şi cumva a încercat o strategie de la bun început. Şi până la urmă, se pare că nu a ieșit.

M‑am simțit folosită. Da, m‑am simțit folosită. De fapt, asta a și fost problema. Pentru că asta am vrut să divulg eu la bonfire‑ul final. Am vrut să le explic oamenilor că, de fapt, el s‑a simțit trădat, pentru că eu am făcut gesturile pe care le‑am făcut la final. El a zis că s‑a simțit trădat, dar, de fapt, el a fost primul care a trădat, pentru că, în încercarea lui de a distrage atenția dinspre noi doi, a încercat să mă pună pe mine într‑o lumină proastă. Şi cred că, de fapt, i‑am acceptat propunerea de a merge cu el la Dream Date doar din motivul ăsta, pentru că‑mi doream să ajung la bonfire şi să‑i explic exact cum stau lucrurile, a spus Teodora, conform spynews.ro

Marian Grozavu răspunde acuzațiilor aduse de Teodora!

”Am avut multe gânduri de a-i scrie”

Acum, pentru prima dată, Marian Grozavu îi închide gura fostei sale amice de pe Insulă și lămurește situația după acuzațiile aduse. După ce ispita a pretins că ar fi simțit mai mult decât niște gesturi amicale din partea concurentului şi că ar fi căutat-o şi afară, fix după show-ul Antenei 1, acesta îi dă peste nas și o contrazice în totalitate. Pe Insulă, nu ar fi fost deloc atras de șatenă, spune el, ci doar… politicos! Nu ar fi căutat-o deloc afară şi nu ar fi avut nicio intenţie să păstreze vreo legătură cu ea în afara emisiunii care l-a consacrat, spune el.

Despre Teodora nu vreau să discut multe. Dacă n-am nimic bun de zis despre ea, mai bine nu zic. Totul s-a terminat în acea seară în care ea a făcut niște afirmații care m-au deranjat, deoarece nu sunt adevărate. Am avut multe gânduri de a-i scrie, de a avea o cofruntare cu ea, să îi explic anumite lucruri pe care ea mi le-a zis înainte de bonfire. Când am ajuns fața în față cu ea, era altă persoană! S-a văzut clar pe Insulă că nu am avut nicio treabă cu ea, nicio atracție fizică, nimic! Să mă trezesc în bonfire-ul final că îmi spune că, dacă îi duc un pahar de apă și doi cârnați, înseamnă că prezint o atracție către ea. Mi s-a părut deranjant și neadevărat, a spus iubitul Biancăi de la Insula Iubirii, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Lăsând jignirile acum, Marian Grozavu se pregătește pentru un alt pas important din viața sa. Pe 22 octombrie, va intra în cușca RXF pentru a lupta împotriva ispitei Mattia, italianul de care Bianca s-a apropiat cel mai mult în Thailanda.

Marian de la Insula Iubirii se va lupta contra ispitei Mattia!

×