Prima reacție a Biancăi Dan, după ce l-a părăsit pe Marian Grozavu. Încă un cuplu de la Insula iubirii s-a destrămat

Bianca Dan și Marian Grozavu sunt un alt cuplu care a ales să meargă pe drumuri separate în acest an. Cei doi au participat la Insula Iubirii, iar de acolo au plecat împreună.Cu toate că, au hotărât să își mai dea o șansă, lucrurile nu au mers atât de bine.

Foștii concurenți de la Insula Iubirii, show-ul fenomen care testează limitele iubirii, și-au spus adio definitiv. Cel puțin asta dă de înțeles Bianca Dan. Aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj incredibil. Ce a transmis bruneta arată că se gândește la viitor, dar mai ales la unul mai liniștit și mai încrezător.

Ce mesaj a postat Bianca Dan

După ce au participat sezonul trecut la emisiunea difuzată pe Antena 1 și la întoarcerea în țară, s-au împăcat, s-a zvonit în mediul online că cei doi nu ar mai forma un cuplu. Bruneta a confirmat zvonul și a declarat că au pus capăt relației. Au fost împreună timp de patru ani, dar situația nu a fost mereu roz. Acum, afaceristul și Bianca s-au despărțit. Ba mai mult, ea ar părea să sugereze că nu ar mai fi dispusă la o împăcare. Acest lucru reiese din mesajul publicat chiar de ea pe rețelele de socializare. Fosta concurentă se gândește la viitor și își dorește să fie mai încrezătoare. În plus, a luat decizia să facă alegeri mai înțelepte și care să fie luate cu sufletul.

Viitorul nu mai sună a zgomot. Sună a liniște, a alegeri făcute cu sufletul și a încredere în mine. Am învățat că nu trebuie să răspund la tot ce mă caută și că unele lucruri e mai bine să rămână nespuse, netrăite, neluate cu mine mai departe. Aleg ce mă liniștește, ce mă crește și ce mă face să mă simt bine cu mine, a transmis Bianca Dan.

Deși Marian și-ar dori o împăcare, Bianca își menține alegerea. Întrebată dacă a fost înșelată, ea a dat câteva declarații importante pentru a lămuri situația.

Nu ne-am înșelat. Nu a fost vorba de terțe persoane. Pur și simplu, nu mă mai simțeam fericită. A fost decizia mea să ne despărțim. Chiar aseară am stat trei ore să vorbim. I-am spus și lui că nu se știe niciodată, dar, momentan, îmi mențin decizia, a explicat ea.

