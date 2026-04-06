Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat în acest an. Recent a povestit prin ce a trecut în ultima perioadă și a mărturisit că i-a fost foarte greu. Ea a lăsat în urmă suferința și a fost surprinsă într-un loc în care se simțea bine.

Codruța Filip a șocat pe toată lumea atunci când a luat decizia de a divorța de soțul ei. Ea a explicat că lucrurile nu mai mergeau de mult, însă nu a oferit detalii amănunțite. În cadrul unui podcast a declarat prin ce a trecut, că avea nevoie de ajutor de specialitate, că părinții ei suferă și că toată relația dintre ea și Valentin a fost o minciună. După multe suferințe, Codruța Filip a fost filmată în locul pe care îl iubește.

Unde a fost văzută Codruța Filip

După ce a trecut prin clipe grele din cauza separării de Valentin, Codruța a fost filmată zâmbind și fiind fericită. Ea a lăsat departe suferința și a fost văzută în timp ce susținea un concert. Alături de ea se aflau o mulțime de oameni care se distrau, iar ea părea să fie mai fericită ca niciodată, semn că a trecut peste despărțire. De asemenea, vibe-ul a fost și mai plăcut, având în vedere că artista a avut o absență destul de mare de pe scenă, dar acum s-a întors și este gata să creeze atmosferă alături de fanii ei.

Codruța Filip a avut nevoie de ajutor de specialitate

În urma divorțului, problemele nu s-au terminat. Chiar dacă ea a fost cea care a făcut pasul către separare, cântăreața a suferit enorm. În cadrul unui podcast la care a fost invitată recent a recunoscut că a fost nevoită să apeleze la psiholog. Ea a declarat că, deși este un om puternic, nu a mai putut duce toate supărările care o apăsau, așa că a sunat primul terapeut pe care îl avea în contacte.

Efectiv, acum am simțit la un moment dat că nu mai pot, că nu mai pot să duc și că nu știu cum să gestionez toată treaba asta și tot ce se întâmplă și m-am trezit într-o dimineață, în urmă cu vreo trei săptămâni, și mă uitam în gol pe geam și zic: «Nu pot, nu mai pot». Indiferent de cât mi-au zis cei din jur că o să fiu bine și că o să fiu tare și că n-au cunoscut așa om puternic, simțeam că nu mai pot și că o iau pe o pantă rea și că, efectiv, inima mi-e bucăți și că nu știu cum să o adun, a spus Codruța Filip.

VEZI ȘI: Codruța Filip a încercat să salveze mariajul cu Valentin Sanfira. Ce a făcut artistul în acest timp: „Dacă mă iubești…”

Sacrificiul suprem pe care Codruța Filip și părinții eu l-au făcut pentru Valentin Sanfira: „A fost o eroină”