Codruța Filip a încercat să salveze mariajul cu Valentin Sanfira. Ce a făcut artistul în acest timp: „Dacă mă iubești…”

De: Andreea Stăncescu 05/04/2026 | 21:40
Ce spunea Codruța Filip despre Valentin Sanfira

După ce au anunțat că se despart, Codruța Filip și Valentin Sanfira au ales să fie discreți în privința motivelor care au dus la separare. Cei doi au pus punct unei relații de 8 ani și unei căsnicii de aproape 4 ani, surprinzând pe toată lumea, mai ales că păreau un cuplu solid și echilibrat. Recent însă, artista a decis să vorbească deschis despre ceea ce s-a întâmplat între ei.

Codruța Filip și Valentin Sanfira și-au spus „adio” după opt ani de relație. În urmă cu o lună au semnat actele de divorț, iar cântăreața s-a mutat din casa în care locuia alături de soțul ei și a mers la părinții ei pentru a se regăsi.

Codruța Filip a încercat să salveze mariajul cu Valentin Sanfira

În urmă cu puțin timp, artista a oferit însă câteva detalii despre ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. Codruța Filip a explicat că a încercat de mai multe ori să repare relația și să inițieze discuții sincere despre problemele apărute între ei, dorind să înțeleagă situația dintre ea și Valentin Sanfira și să primească răspunsuri clare, însă aceste lucruri nu s-au concretizat.

Această lipsă de comunicare a generat o stare constantă de incertitudine, pe care artista nu a mai putut să o accepte. Codruța Filip a subliniat că nu putea continua o relație în care întrebările importante rămâneau fără răspuns, iar problemele erau trecute cu vederea.

„A încercat de câteva ori. Mă întrebă dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu mai putem discuta ceva. Și da, eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens și poate căsnicia nu o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile erau că e simplu. . Păi cum să-ți reiei viața în momentul în care nu ai niște răspunsuri? Și în momentul în care ți se propune să trăiești în continuare în incertitudine?”, a spus Codruța Filip la podcastul moderat de Cătălin Măruță.

De asemenea, Codruța Filip a mărturisit că s-a implicat total în relație și că a pus întotdeauna familia pe primul loc. A iubit profund și s-a dedicat complet, considerând că acesta era scopul ei principal. Cu toate acestea, eforturile și sentimentele investite nu au fost suficiente pentru a salva căsnicia, iar în final despărțirea a devenit inevitabilă.

„Nu știu, problema este că eu am iubit cu tot sufletul meu și cred că m-am dăruit cu totul. Și am fost un om pentru familie și care și-a dorit enorm ca scopul principal în viață să fie ăsta. Și eu m-am dăruit cu toată ființa mea. Eu l-am văzut mereu pe el pe primul loc. L-am pus mereu pe primul loc. Nu știu cum s-a văzut din exterior. Habar nu am. Eu pot să spun doar ce am simțit și ce am oferit eu. Și mi-am pus sufletul pe tavă în fiecare moment din relație.”, a mai spus cântăreața.

