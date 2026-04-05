Valentin Sanfira, mesaj subliminal după dezvăluirile Codruței făcute lui Măruță: „Așa e firea omului: te ridică în slavă astăzi și mâine te răstignește”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a uimit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta ca mariajul acestora să se destrame, căci în fața publicului afișau o imagine impecabilă. Însă, divorțul a avut loc, iar recent Codruța Filip a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. În timp ce artista și-a deschis sufletul și a vorbit cu ochii în lacrimi despre această perioadă dificilă, Valentin Sanfira păstrează tăcerea, dar aruncă cu săgeți. Ce mesaj subliminal a transmis după dezvăluirile făcute de fosta parteneră?

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Valentin Sanfira, mesaj subliminal după dezvăluirile Codruței făcute lui Măruță

Deși inițial nu și-a dorit să dea prea mult detalii despre subiect, recent Codruța Filip a fost invitată în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță și aici a vorbit despre toate lucrurile prin care a trecut. Artista și-a deschis sufletul și a făcut declarații cu ochii în lacrimi.

A mărturisit că a fost extrem de afectată și la fel a fost și familia ei. Codruța Filip nu s-a sfiit să arate că despărțirea a marcat-o, iar fanii i-au fost alături și au încurajat-o. Pe de cealaltă parte, Valentin Sanfira alege să fie cu mult mai tăcut.

Inițial acesta a negat divorțul, iar mai apoi s-a așternut tăcerea. Artistul nu a spus prea multe despre despărțirea de Codruța Filip, însă pare că aplică o altă „strategie”. Nu a făcut declarații despre sfârșitul relației, dar aruncă săgeți și transmite mesaje cu subînțeles.

Iar așa cum era de așteptat, acesta a venit cu un mesaj subliminal și după dezvăluirile Codruței făcute în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

„În ziua de Florii, Iisus Hristos a fost întâmpinat cu flori, ramuri și strigăte de bucurie, ca un împărat al inimilor. Dar aceeași mulțime care L-a aclamat avea să se întoarcă împotriva Lui. Așa e firea omului: te ridică în slavă astăzi și mâine te răstignește”, a scris Valentin Sanfira, în mediul online.

Aparent, Valentin Sanfira a transmis un mesaj despre ziua de Florii, însă fanii au înțeles imediat aluzia acestuia și au reacționat. Mulți au fost cei care au legat mesajul lui de dezvăluirile făcute de Codruța Filip și l-au interpretat drept o săgeată bine plasată.

Foto: Facebook