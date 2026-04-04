Ce face Valentin Sanfira după declarațiile în lacrimi ale Codruței Filip. Nu pare deloc afectat

După o relație care a durat opt ani și aproape patru ani de căsnicie, povestea de dragoste dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a ajuns la final. Vestea separării i-a surprins pe mulți dintre cei care îi urmăreau, deoarece cei doi păreau un cuplu solid, care avea numeroase planuri pentru viitor. Cântărețul le-a arătat fanilor cu ce își ocupă timpul în această perioadă, mai ales după ce fosta soție a făcut mai multe dezvăluiri despre mariajul lor!

Pe 2 martie, cei doi au semnat actele de divorț, punând astfel capăt oficial mariajului. După separare, Codruța Filip s-a mutat în casa părinților, dorindu-și să fie aproape de familie într-o perioadă extrem de dificilă. Artista trece cu greu peste această despărțire și a vorbit recent despre suferința ei, mărturisind că are sentimentul că o mare parte din relația pe care a trăit-o nu a fost ceea ce credea.

Ce face Valentin Sanfira după ce fosta soție a făcut dezvăluiri despre mariajul lor

În timp ce ea a vorbit deschis despre suferința prin care trece și despre dificultatea de a accepta despărțirea, fostul ei soț pare să adopte o atitudine diferită. În ultimele zile, Valentin Sanfira a ales să se concentreze mai mult pe activitatea profesională.

Artistul a publicat un videoclip în care apare relaxat și zâmbitor, anunțându-și urmăritorii că urmează să susțină un nou concert într-o locație din Giurgiu. Mesajul lui a sugerat că preferă să își îndrepte atenția către carieră și să evite polemicile din spațiul public.

De altfel, reacția lui după declarațiile fostei soții a fost una scurtă. Cântărețul a transmis pe rețelele sociale că, în această perioadă, a ales liniștea în locul explicațiilor sau al disputelor publice.

„Nu tac pentru că nu am ce spune, ci pentru că am găsit ceva mai valoros: liniștea”, a scris Valentin Sanfira, pe rețelele de socializare.

