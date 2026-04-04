Tatăl Codruței Filip, internat în stare critică, după ce a aflat ADEVĂRATUL motiv al divorțului de Valentin Sanfira

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip divorțează a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi păreau un cuplu solid, construit în opt ani de relație și aproape patru ani de căsnicie, însă în urmă cu o lună au decis să își spună definitiv „adio”, odată cu semnarea actelor de divorț. Deși artista este susținută de familie în această perioadă dificilă, impactul despărțirii a fost unul puternic, mai ales pentru tatăl ei care a ajuns la spital.

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira i-a afectat mult pe cei din jur. Cântăreața a povestit că tatăl ei a ajuns la spital după ce a aflat adevăratul motiv al separării, starea lui fiind serios afectată de șocul emoțional. O persoană discretă, care nu își exprimă ușor trăirile, acesta a acumulat tensiuni care i-au pus sănătatea în pericol, fiind la un pas de un accident vascular.

În prezent, se află sub tratament și este atent monitorizat, după ce medicii au intervenit la timp. Codruța Filip a mărturisit că pentru el a fost greu să accepte o astfel de situație în familie și să își vadă singura fiică trecând prin momente atât de dificile.

„Dacă nu mergeam la timp la spital, era pe ce să facă un accident vascular sau un infart. Și acum e sub tratament. Și toate lucrurile astea provocate de… Da, de situații în sine. Pentru că tata mereu a spus că… Vorbește puțin, nu vorbește mult. Dar mereu spune câteodată că nu credea că o să se întâmple la noi în familie lucrul ăsta și că singurului copil, singurului fată o să treacă prin momente atât de grele”, a povestit Codruța Filip la podcastul lui Cătălin Măruță.

Codruța Filip a povestit că a iubit profund și sincer, fără să greșească față de partenerul ei, însă descoperirile făcute ulterior au fost greu de acceptat și de dus. A recunoscut că au existat momente de intensă suferință, în care simțea nevoia să își exprime durerea, dar a continuat să meargă mai departe.

„Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real. Se spune că dragostea e oarbă… și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc. Și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu. Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi un om. Îți spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit cu nimic, nici măcar cu o privire. L-am iubit enorm. Te gândești uneori că viața bate filmul… n-as fi crezut că o să spun asta vreodată”, a spus Codruța Filip.

