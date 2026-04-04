Robert Tudor aruncă în aer divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Magicianul de la Neatza s-a băgat la mijloc!

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a scos la iveală divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, separare pe care interpretul de muzică populară a negat-o când a fost contactat de noi. În cadrul unui podcast ce urmează să apară, cu lacrimi în ochi, plină de durere, Codruța Filip a rupt tăcerea și a povestit că a trăit într-o minciună. Artista a dat de înțeles că, din toată căsnicia, nimic nu a fost real, deși ea l-a iubit pe Valentin cu tot sufletul și nu i-a greșit niciodată. Iar la promo-ul pentru podcastul respectiv, pe lângă sutele de mesaje, un comentariu venit din partea Robert Tudor, de la Antena 1, a inflamat netul. Oare ce a vrut magicianul să spună?
Codruța Filip și Valentin Sanfira și-au spus adio pentru totdeauna, iar în spatele acestui divorț mediatizat se află multă durere și întrebarea fanilor: de ce s-a ajuns aici? Codruța Filip a fost cea care și-a făcut curaj și a acceptat invitația într-un podcast, locul unde a făcut lumină în cazul celei mai mediatizate despărțiri din acest an. Artista, vizibil afectată, a mărturisit că relația pe care a avut-o cu Valentin Sanfira a fost o minciună și că tot ceea ce a trăit alături de el a fost, de fapt, o iluzie.
„Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real. Se spune că dragostea e oarbă… și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc. Și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu.
Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi un om. Îți spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit cu nimic, nici măcar cu o privire. L-am iubit enorm. Te gândești uneori că viața bate filmul… n-as fi crezut că o să spun asta vreodată”, a spus Codruța Filip în podcastul lui Cătălin Măruță. (VEZI AICI MAI MULTE)
Aceste declarații făcute de artistă au aruncat internetul în aer și au lăsat loc de interpretări; diferite scenarii se derulează pe internet.
O vedetă de la Antena 1 a inflamat netul cu un comentariu
Promo-ul viitorului podcast a fost urcat pe internet, s-a viralizat, iar magicianul Robert Tudor, pe care îl putem vedea în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, nu s-a abținut și a lăsat un comentariu fără perdea.
Acum, noi o să vă arătăm despre ce este vorba. Nu vrem să interpretăm nimic, dar oare ce a vrut Magi să spună? Cei doi probabil se cunosc, lumea televiziunii este mică, iar Valentin Sanfira a mai trecut, cel mai probabil, pragul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” și a interacționat cu Robert Tudor. Poate s-au mai întâlnit și la diferite evenimente mondene, iar celebrul magician și-a format o idee.
Comentariul vedetei de la Antena 1 sună cam așa. Știți cum este trendul acela viral: „ascultăm și nu judecăm”.
Acest comentariu a strâns deja peste 500 de aprecieri și 25 de răspunsuri, iar acești internauți i-au dat dreptate și i-au susținut punctul de vedere.
Valentin Sanfira a negat zvonurile divorțului
Așa cum spuneam, CANCAN.RO v-a dezvăluit că cei doi au ajuns la divorț. Am contactat-o mai întâi pe Codruța, care a confirmat, iar apoi pe Valentin, care a negat vehement și a fost luat prin surprindere.
„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentruCANCAN.RO. (VEZI AICI MAI MULTE)