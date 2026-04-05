Codruța Filip, dezvăluiri cu ochii în lacrimi! Prin ce a trecut după ce a semnat divorțul de Valentin Sanfira: „Am nevoie de ajutor"

De: Alina Drăgan 05/04/2026 | 11:24
Prin ce a trecut Codruța Filip după ce a semnat divorțul de Valentin Sanfira /Foto: Captură YouTube
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Unul dintre cele mai recente divorțuri din showbiz îi are protagoniști pe Codruța Filip și Valentin Sanfira. Deși păreau că au o relație care funcționează prefect, artista a anunțat separarea. Inițial, aceasta s-a ferit să ofere detalii despre divorț, însă acum Codruța Filip și-a deschis sufletul. Cu ochii în lacrimi, vedeta a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. A fost o perioadă neagră pentru ea și a avut nevoie de ajutor de specialitate.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Prin ce a trecut Codruța Filip după ce a semnat divorțul de Valentin Sanfira

Deși inițial s-a ferit să vorbească despre divorț și tot ce a însemnat decizia despărțirii, acum, Codruța Filip și-a deschis sufletul și a făcut mai multe declarații surprinzătoare. Invitată în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță, vedeta a vorbit cu ochii în lacrimi despre suferința ei.

Printre altele, Codruța Filip a mărturisit că perioada de după divorț a fost una extrem de dificilă pentru ea. Aceasta era copleșită de tristețe și de gânduri negre și simțea că o să cedeze. Iar pentru a nu se lăsa pradă acestora, artista a apelat la ajutor de specialitate. Simțea că trebuie să vorbească despre lucrurile prin care a trecut, așa că a apelat la ajutorul unui psiholog.

„Efectiv acum am simțit la un moment dat că nu mai pot. Că nu mai pot să duc. Și că nu știu cum să gestionez toată treaba asta și tot ceea ce se întâmplă. Și m-am trezit într-o dimineață, în urmă cu vreo trei săptămâni, și mă uitam efectiv pe geam așa în gol și zic nu. Nu pot. Nu mai pot!

Indiferent de cât mi-ar fi zis cei din jur că o să fiu bine și că sunt tare și că n-au cunoscut așa un om puternic, simțeam că nu mai pot și că o iau pe o pantă rea. Și că, efectiv, inima îmi e bucăți și nu știu cum să o adun.

Și am pus mâna pe telefon, pentru că am primit de la mai mulți prieteni contacte ale unor psihologi, terapeuti și așa mai departe. Am pus mâna pe telefon, am sunat primul terapeut pe care l-am găsit în listă de contacte, mi-am făcut programare și m-am dus singură. Pentru că am simțit că trebuie să vorbesc și că am nevoie de ajutor”, a mărturisit Codruța Filip.

 

CITEȘTE ȘI:

Tatăl Codruței Filip, internat în stare critică, după ce a aflat ADEVĂRATUL motiv al divorțului de Valentin Sanfira

Robert Tudor aruncă în aer divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Magicianul de la Neatza s-a băgat la mijloc!

 

Foto: Instagram, captură YouTube / Video: TikTok

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile