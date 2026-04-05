Codruța Filip, dezvăluiri cu ochii în lacrimi! Prin ce a trecut după ce a semnat divorțul de Valentin Sanfira: „Am nevoie de ajutor”

Unul dintre cele mai recente divorțuri din showbiz îi are protagoniști pe Codruța Filip și Valentin Sanfira. Deși păreau că au o relație care funcționează prefect, artista a anunțat separarea. Inițial, aceasta s-a ferit să ofere detalii despre divorț, însă acum Codruța Filip și-a deschis sufletul. Cu ochii în lacrimi, vedeta a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. A fost o perioadă neagră pentru ea și a avut nevoie de ajutor de specialitate.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Prin ce a trecut Codruța Filip după ce a semnat divorțul de Valentin Sanfira

Deși inițial s-a ferit să vorbească despre divorț și tot ce a însemnat decizia despărțirii, acum, Codruța Filip și-a deschis sufletul și a făcut mai multe declarații surprinzătoare. Invitată în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță, vedeta a vorbit cu ochii în lacrimi despre suferința ei.

Printre altele, Codruța Filip a mărturisit că perioada de după divorț a fost una extrem de dificilă pentru ea. Aceasta era copleșită de tristețe și de gânduri negre și simțea că o să cedeze. Iar pentru a nu se lăsa pradă acestora, artista a apelat la ajutor de specialitate. Simțea că trebuie să vorbească despre lucrurile prin care a trecut, așa că a apelat la ajutorul unui psiholog.

„Efectiv acum am simțit la un moment dat că nu mai pot. Că nu mai pot să duc. Și că nu știu cum să gestionez toată treaba asta și tot ceea ce se întâmplă. Și m-am trezit într-o dimineață, în urmă cu vreo trei săptămâni, și mă uitam efectiv pe geam așa în gol și zic nu. Nu pot. Nu mai pot! Indiferent de cât mi-ar fi zis cei din jur că o să fiu bine și că sunt tare și că n-au cunoscut așa un om puternic, simțeam că nu mai pot și că o iau pe o pantă rea. Și că, efectiv, inima îmi e bucăți și nu știu cum să o adun. Și am pus mâna pe telefon, pentru că am primit de la mai mulți prieteni contacte ale unor psihologi, terapeuti și așa mai departe. Am pus mâna pe telefon, am sunat primul terapeut pe care l-am găsit în listă de contacte, mi-am făcut programare și m-am dus singură. Pentru că am simțit că trebuie să vorbesc și că am nevoie de ajutor”, a mărturisit Codruța Filip.

