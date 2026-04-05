Sacrificiul suprem pe care Codruța Filip și părinții eu l-au făcut pentru Valentin Sanfira: „A fost o eroină”

După ani de sacrificiu și dăruire, relația dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a ajuns la final. În plin scandal media, se pare că nici cele mai intense eforturi nu au garantat fericirea veșnică a celor doi.

În plin scandal de divorț, o serie de declarații făcute de Valentin Sanfira au atras atenția publicului. În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, artistul aproape că îi mulțumea cu cerul și pământul Codruței Filip pentru sacrificiul pe care l-a făcut, fiind alături de el într-una dintre cele mai grele perioade din viața lui.

Este vorba despre accidentul de scuter pe care l-a suferit în urmă cu câțiva ani. Totul a pornit ca o scapadă de weekend, de 2-3 zile, printre concerte și evenimente – o ieșire care ar fi trebuit să fie un moment de respiro, însă aproape că s-a transformat într-o tragedie.

Valentin Sanfira: ”Codruța a fost o eroină”

„Având foarte multe evenimente, am decis cu Codruța să fugim undeva aproape. Și am ales Positano, Italia, absolut superb. Din păcate, eu nu am apucat să văd, pentru că accidentul a avut loc în prima zi. Fiind o zonă de munte, la malul mării, nu am găsit mașini de închiriat, iar cazarea noastră era mai departe de zona de plaje. Atunci am ales să închiriem niște scutere. Ideea este că mașinile lor erau parcate pe jumătate de stradă, era o zonă foarte aglomerată și circulația foarte haotică. Într-una dintre curbe, unul a intrat spre mine, eu am tras de scuter și am intrat în mașinile parcate și de acolo m-a aruncat pe stradă. Eu nu aveam viteză foarte mare, numai că scuterul a picat pe piciorul meu și atunci s-a produs chinul”, a povestit Valentin Sanfira.

După accident, artistul a fost imobilizat într-un scaun cu rotile, fiind obligat să depindă permanent de cineva. Codruța Filip a fost cea care i-a fost alături 24 de ore din 24. În ajutorul ei au venit și socrii lui Valentin Sanfira și fratele său, care și-au luat concediu pentru a-l ajuta să se recupereze.

„În urma accidentului, eu am stat în scaun cu rotile aproape o lună de zile. Deci eu am fost un om cu handicap. Am depins efectiv de soția mea, care a fost o eroină în toată povestea asta. Am depins de familia mea și cel mai important este că toți și-au lăsat munca, job-urile, vorbesc de fratele meu de la Târgu Jiu, de socrii mei, care și-au luat efectiv concediu și au venit și au stat lângă mine.”, a mai spus Valentin Sanfira.

