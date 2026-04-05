Sacrificiul suprem pe care Codruța Filip și părinții eu l-au făcut pentru Valentin Sanfira: „A fost o eroină"

De: Irina Vlad 05/04/2026 | 21:40

După ani de sacrificiu și dăruire, relația dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a ajuns la final. În plin scandal media, se pare că nici cele mai intense eforturi nu au garantat fericirea veșnică a celor doi. 

În plin scandal de divorț, o serie de declarații făcute de Valentin Sanfira au atras atenția publicului. În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, artistul aproape că îi mulțumea cu cerul și pământul Codruței Filip pentru sacrificiul pe care l-a făcut, fiind alături de el într-una dintre cele mai grele perioade din viața lui.

Este vorba despre accidentul de scuter pe care l-a suferit în urmă cu câțiva ani. Totul a pornit ca o scapadă de weekend, de 2-3 zile, printre concerte și evenimente – o ieșire care ar fi trebuit să fie un moment de respiro, însă aproape că s-a transformat într-o tragedie.

Valentin Sanfira: ”Codruța a fost o eroină”

„Având foarte multe evenimente, am decis cu Codruța să fugim undeva aproape. Și am ales Positano, Italia, absolut superb. Din păcate, eu nu am apucat să văd, pentru că accidentul a avut loc în prima zi. Fiind o zonă de munte, la malul mării, nu am găsit mașini de închiriat, iar cazarea noastră era mai departe de zona de plaje. Atunci am ales să închiriem niște scutere. Ideea este că mașinile lor erau parcate pe jumătate de stradă, era o zonă foarte aglomerată și circulația foarte haotică.

Într-una dintre curbe, unul a intrat spre mine, eu am tras de scuter și am intrat în mașinile parcate și de acolo m-a aruncat pe stradă. Eu nu aveam viteză foarte mare, numai că scuterul a picat pe piciorul meu și atunci s-a produs chinul”, a povestit Valentin Sanfira.

După accident, artistul a fost imobilizat într-un scaun cu rotile, fiind obligat să depindă permanent de cineva. Codruța Filip a fost cea care i-a fost alături 24 de ore din 24. În ajutorul ei au venit și socrii lui Valentin Sanfira și fratele său, care și-au luat concediu pentru a-l ajuta să se recupereze.

„În urma accidentului, eu am stat în scaun cu rotile aproape o lună de zile. Deci eu am fost un om cu handicap. Am depins efectiv de soția mea, care a fost o eroină în toată povestea asta. Am depins de familia mea și cel mai important este că toți și-au lăsat munca, job-urile, vorbesc de fratele meu de la Târgu Jiu, de socrii mei, care și-au luat efectiv concediu și au venit și au stat lângă mine.”, a mai spus Valentin Sanfira.

Valentin Sanfira, mesaj subliminal după dezvăluirile Codruței făcute lui Măruță: „Așa e firea omului: te ridică în slavă astăzi și mâine te răstignește”

Codruța Filip, dezvăluiri cu ochii în lacrimi! Prin ce a trecut după ce a semnat divorțul de Valentin Sanfira: „Am nevoie de ajutor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile