Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța, după dezvăluirile de la Cătălin Măruță. Ce a făcut cântărețul sâmbătă noapte, la o petrecere. Acum e clar că nu mai există cale de împăcare

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial. Aceasta a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut dezvăluiri importante despre separarea de Valentin. Dacă până acum el nu a vorbit, faptele îl dau de gol și pare că vrea să se răzbune pe ceea ce mărturisește fosta soție.

Anul acesta au avut loc mai multe despărțiri. Codruța Filip și Valentin Sanfira se află printre cuplurile care au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi nu au oferit detalii despre motivul separării, însă Codruța a făcut câteva dezvăluiri esențiale. Căminul lor conjugal avea probleme de mai mult timp, iar cea care a făcut pasul către divorț a fost Codruța. Ea a renunțat prima la inel, iar acum, în urma declarațiilor făcute de vedetă, fostul partener pare că vrea să se răzbune.

Ce a făcut Valentin Sanfira, după ce Codruța a povestit despre divorț

Faptul că cei doi au ajuns să divorțeze a șocat pe toată lumea. Pe rețelele de socializare păreau cei mai fericiți și că relația lor este unică, dar realitatea a fost alta. Codruța Filip a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, iar acolo a făcut dezvăluiri uluitoare. Vedeta a explicat că a fost nevoită să ajungă la psiholog pentru că nu mai putea să treacă peste ce aflase. În plus, a declarat că toată relația lor a fost, de fapt, o minciună.

În urma podcastului apărut pe YouTube, Valentin Sanfira a acționat. Dacă până acum el mai purta verigheta, lucrurile s-au schimbat. Sâmbătă noapte, cântărețul a fost chemat la o petrecere pentru a menține atmosfera, iar din imagini se poate observa că și-a dat-o jos de pe deget. Acest fapt poate sugera că ceea ce a declarat fosta soție nu i-a picat tocmai bine, iar gestul pare să fie unul răzbunător. Pe de altă parte, Codruța renunțase de mult timp la verighetă.

Prin ce trec părinții Codruței

În discuția purtată de Codruța și Cătălin Măruță, vedeta a povestit că părinții ei suferă, după ce ea a divorțat. Tatăl ei s-a îmbolnăvit pentru că nu se aștepta ca unica lui fată să treacă prin asemenea momente.

Valentin Sanfira, mesaj subliminal după dezvăluirile Codruței făcute lui Măruță: „Așa e firea omului: te ridică în slavă astăzi și mâine te răstignește”