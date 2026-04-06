De ce s-au despărțit Bianca Dan și Marian Grozavu? Motivul real al separării

De: Denisa Crăciun 06/04/2026 | 13:42
Bianca Dan a dezvăluit motivul pentru care s-a despărțit de Marian Grozavu/ sursă foto: Antena 1

Bianca Dan și Marian Grozavu s-au despărțit după patru ani de relație. După ce au revenit de la Insula Iubirii și-au mai dat o șansă, însă nu a mers totul așa cum și-au dorit. Deși până acum nu a vorbit despre motivul separării, Bianca a făcut primele declarații.

Bianca Dan și Marian Grozavu au format un cuplu timp de patru ani. În această perioadă nu a fost mereu totul roz, însă au încercat să își mențină relația în picioare. Cu toate acestea, Bianca a decis să pună punct pentru a fi singură și pentru a se uita la viitor. Acum, bruneta a făcut dezvăluiri despre despărțirea lor.

Motivul separării fostului cuplu de la insulă

În timpul emisiunii se gândeau mereu unul la celălalt și deși au existat gesturi sau vorbe care i-au supărat pe amândoi, au trecut peste și și-au mai dat o șansă la revenirea în țară. Cei doi au fost împreună timp de patru ani, iar de-a lungul timpului au povestit că au trecut prin mai multe încercări. Bianca a fost cea care a confirmat despărțirea de Marian, însă nu făcuse nicio declarație. Până acum. Ea a mărturisit că motivul pentru care au ajuns să meargă pe drumuri separate este că au trecut printr-o perioadă dificilă și nu s-au mai ascultat unul pe celălalt, astfel că a lipsit cu desăvârșire comunicarea.

De asemenea, ea a menționat că a rămas în relații bune cu Marian. Ba mai mult, recent au discutat despre problemele pe care le-au întâmpinat, dar au hotărât să rămână la aceeași decizie: să rămână despărțiți.

Se întâmplă, uneori, să fie un final, din păcate. Asta s-a întâmplat și la noi pe plan sentimental s-a produs o ruptură. Asta nu înseamnă că nu suntem împreună unul lângă celălalt ca și prieteni, pentru tot ce a fost între noi. I-am spus că voi fi lângă el și invers.

Eu cred că încerc să fiu puternică și pentru el, pentru amândoi acum. Noi am vorbit chiar și vineri, am stat trei ore, a fost o discuție minunată și îmi pare rău că atunci când eram împreună nu puteam discuta asta. Cred că nu ne ascultam ce voiam să transmitem, nu înțelegeam esența, nici eu la el, nici el la mine, a dezvăluit ea.

Cum se simte Marian Grozavu după despărțire

Marian și-ar dori o împăcare, însă fosta parteneră nu își dorește asta momentan. Ea a vorbit și despre cum gestionează Marian situația și a spus că este puternic, dar îi este greu să accepte această decizie.

Și el este puternic, doar că e ceva ce nu poți trece atât de ușor peste și îl înțeleg. Cred că ce simt eu simte și el. (…) Am învățat să nu mai spun niciodată niciodată! Nu se știe, doar că cel puțin eu știu că am nevoie să fiu singură acum, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii și-au spus ADIO după 4 ani de relație: „A zis că vrea să fie independentă”

Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima reacție a Biancăi Dan, după ce l-a părăsit pe Marian Grozavu. Încă un cuplu de la Insula iubirii s-a destrămat
Știri
Prima reacție a Biancăi Dan, după ce l-a părăsit pe Marian Grozavu. Încă un cuplu de la Insula…
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Știri
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în...
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal,...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub...
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Digi 24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis...
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile
În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan
Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan
Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112
Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112
Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă ...
Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă a personalului medical”
O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din ...
O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din culise. Cum sunt, de fapt, starurile internaționale când se sting camerele
Vezi toate știrile