De ce s-au despărțit Bianca Dan și Marian Grozavu? Motivul real al separării

Bianca Dan și Marian Grozavu s-au despărțit după patru ani de relație. După ce au revenit de la Insula Iubirii și-au mai dat o șansă, însă nu a mers totul așa cum și-au dorit. Deși până acum nu a vorbit despre motivul separării, Bianca a făcut primele declarații.

Bianca Dan și Marian Grozavu au format un cuplu timp de patru ani. În această perioadă nu a fost mereu totul roz, însă au încercat să își mențină relația în picioare. Cu toate acestea, Bianca a decis să pună punct pentru a fi singură și pentru a se uita la viitor. Acum, bruneta a făcut dezvăluiri despre despărțirea lor.

Motivul separării fostului cuplu de la insulă

În timpul emisiunii se gândeau mereu unul la celălalt și deși au existat gesturi sau vorbe care i-au supărat pe amândoi, au trecut peste și și-au mai dat o șansă la revenirea în țară. Cei doi au fost împreună timp de patru ani, iar de-a lungul timpului au povestit că au trecut prin mai multe încercări. Bianca a fost cea care a confirmat despărțirea de Marian, însă nu făcuse nicio declarație. Până acum. Ea a mărturisit că motivul pentru care au ajuns să meargă pe drumuri separate este că au trecut printr-o perioadă dificilă și nu s-au mai ascultat unul pe celălalt, astfel că a lipsit cu desăvârșire comunicarea.

De asemenea, ea a menționat că a rămas în relații bune cu Marian. Ba mai mult, recent au discutat despre problemele pe care le-au întâmpinat, dar au hotărât să rămână la aceeași decizie: să rămână despărțiți.

Se întâmplă, uneori, să fie un final, din păcate. Asta s-a întâmplat și la noi pe plan sentimental s-a produs o ruptură. Asta nu înseamnă că nu suntem împreună unul lângă celălalt ca și prieteni, pentru tot ce a fost între noi. I-am spus că voi fi lângă el și invers. Eu cred că încerc să fiu puternică și pentru el, pentru amândoi acum. Noi am vorbit chiar și vineri, am stat trei ore, a fost o discuție minunată și îmi pare rău că atunci când eram împreună nu puteam discuta asta. Cred că nu ne ascultam ce voiam să transmitem, nu înțelegeam esența, nici eu la el, nici el la mine, a dezvăluit ea.

Cum se simte Marian Grozavu după despărțire

Marian și-ar dori o împăcare, însă fosta parteneră nu își dorește asta momentan. Ea a vorbit și despre cum gestionează Marian situația și a spus că este puternic, dar îi este greu să accepte această decizie.

Și el este puternic, doar că e ceva ce nu poți trece atât de ușor peste și îl înțeleg. Cred că ce simt eu simte și el. (…) Am învățat să nu mai spun niciodată niciodată! Nu se știe, doar că cel puțin eu știu că am nevoie să fiu singură acum, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii și-au spus ADIO după 4 ani de relație: „A zis că vrea să fie independentă”

Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă