S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor

Un incident tragic a avut loc în municipiul Târgu Jiu, unde un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost găsit fără viață într-un canal colector, în cursul serii de duminică, 5 aprilie. Descoperirea a fost făcută într-o zonă situată pe strada Ciocârlău, în apropierea platformei industriale Artego, un loc frecvent tranzitat, dar care, în anumite porțiuni, prezintă riscuri pentru cei care circulă, mai ales pe timp de seară.

Corpul neînsuflețit a fost observat de un localnic care trecea prin zonă și a remarcat o situație neobișnuită: o bicicletă răsturnată peste o persoană aflată cu fața în apă, într-un canal colector. Realizând gravitatea situației, acesta a alertat imediat autoritățile. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au confirmat decesul, fără a mai putea interveni pentru salvarea victimei.

Cine este bărbatul găsit fără viață

Un cadru didactic din Târgu Jiu, Ovidiu Vezure, în vârstă de 41 de ani, a fost descoperit decedat în împrejurări neclare.

În urma primelor verificări, s-a stabilit că bărbatul era profesor în municipiu, iar circumstanțele în care și-a pierdut viața sunt analizate de către anchetatori. Zona în care a fost găsit prezintă elemente care ar putea favoriza producerea unor accidente, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau în lipsa unor măsuri de siguranță adecvate.

Datele preliminare indică faptul că moartea ar putea fi rezultatul unui accident. Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că bărbatul ar fi pierdut controlul bicicletei, posibil din cauza unei dezechilibrări, și ar fi căzut în canalul colector. Poziția în care a fost găsit sugerează că nu a reușit să se redreseze sau să iasă din apă, ceea ce a dus la un deznodământ fatal.

De asemenea, nu au fost identificate, până în acest moment, urme sau indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane sau existența unei agresiuni. Lipsa semnelor de violență susține ipoteza unui accident nefericit, însă ancheta este în desfășurare pentru a clarifica toate aspectele cazului.

Autoritățile desfășoară cercetări amănunțite pentru a reconstitui cu exactitate traseul parcurs de victimă înainte de incident, precum și condițiile în care s-a produs căderea. Sunt analizate inclusiv eventuale imagini de supraveghere din zonă și se încearcă identificarea unor martori care ar fi putut observa momentul producerii accidentului sau circumstanțele anterioare.

