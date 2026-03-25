Acasă » Știri » Când vor crește pensiile cu 10%. Ministrul Muncii a dat vestea bună: „Fără nicio discuție”

Când vor crește pensiile cu 10%. Ministrul Muncii a dat vestea bună: „Fără nicio discuție”

De: David Ioan 25/03/2026 | 11:06
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis pensionarilor un mesaj optimist, afirmând că pensiile ar putea crește la începutul anului 2027 cu sume considerabile, chiar peste nivelul prevăzut de legislația actuală. Oficialul a declarat că majorările ar putea depăși procentul stabilit prin formula legală de indexare.

Manole a explicat că, după doi ani consecutivi în care indexările de la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 au fost suspendate, pensionarii ar trebui să beneficieze de o creștere substanțială a veniturilor.

Indexarea anuală se calculează în funcție de rata inflației și de evoluția câștigului salarial mediu brut, pentru a proteja puterea de cumpărare a beneficiarilor.

De asemenea, ministrul a subliniat că procentul exact al majorării va fi stabilit abia spre finalul anului 2026, după aprobarea bugetului. În același timp, se analizează posibilitatea eliminării contribuției CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, măsură ce ar crește veniturile nete ale unei părți dintre pensionari.

În declarațiile sale, Manole a transmis că majorările ar putea depăși nivelul prevăzut de lege:

„Guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor. Acest lucru nu se mai poate prelungi, iar de la 1 ianuarie 2027 pensiile trebuie indexate, fără nicio discuție. Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării, dar nu am vorbit. Abia a trecut bugetul pe 2026. Discuția va trebui să aibă loc spre finalul lui 2026. Când zic că va trebui să aibă loc, mă refer la «cât», nu la «dacă»”.

Conform Legii nr. 360/2023, pensiile se majorează anual în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru anul 2027, pe baza datelor existente, indexarea ar trebui să fie de aproximativ 10%, având în vedere o inflație de aproape 8% în 2025 și o creștere salarială de 2%.

Deși ministrul a sugerat că majorarea ar putea depăși acest nivel, afirmația are în prezent caracter politic, nefiind susținută de calcule sau decizii bugetare oficiale.

Într-un scenariu realist, în care guvernul aplică strict formula legală, pensionarii ar putea primi următoarele creșteri:

  • Pensie de 1.281 lei → +128 lei → 1.409 lei
  • Pensie de 2.000 lei → +200 lei → 2.200 lei
  • Pensie de 2.500 lei → +250 lei → 2.750 lei
  • Pensie de 3.000 lei → +300 lei → 3.300 lei
  • Pensie de 3.500 lei → +350 lei → 3.850 lei
  • Pensie de 4.000 lei → +400 lei → 4.400 lei
  • Pensie de 5.000 lei → +500 lei → 5.500 lei
  • Pensie de 6.000 lei → +600 lei → 6.600 lei
  • Pensie de 7.000 lei → +700 lei → 7.700 lei

Aceste estimări arată că atât pensionarii cu venituri mici și medii, cât și cei cu pensii mai mari ar beneficia de creșteri proporționale, cu impact semnificativ asupra veniturilor lunare.

Manole a reiterat că discuțiile privind procentul final al indexării vor avea loc abia la sfârșitul anului 2026, după stabilirea bugetului. În contextul ultimilor ani, marcați de inflație ridicată și scumpiri accentuate la energie, alimente și servicii, pensionarii au resimțit o diminuare a puterii de cumpărare, iar indexarea legală are rolul de a menține stabilitatea socială și economică.

Specialiștii atrag atenția că orice promisiune politică privind majorări peste nivelul legal trebuie analizată cu prudență, întrucât bugetul public trebuie să poată susține aceste creșteri fără a afecta alte domenii esențiale.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident în fața Spitalului Grigore Alexandrescu. O ambulanță și mai multe mașini au fost avariate
Accident în fața Spitalului Grigore Alexandrescu. O ambulanță și mai multe mașini au fost avariate
Cât costă peștele în Piața Obor de Buna Vestire: chiar și 95 de lei/kg
Cât costă peștele în Piața Obor de Buna Vestire: chiar și 95 de lei/kg
Cum a ajuns copilul de 5 ani pe balconul apartamentului din Sectorul 2 al Capitalei. Ce făcea familia ...
Cum a ajuns copilul de 5 ani pe balconul apartamentului din Sectorul 2 al Capitalei. Ce făcea familia în acest timp
O actriță celebră a ajuns de nerecunoscut, iar fanii sunt extrem de îngrijorați. „Arată foarte ...
O actriță celebră a ajuns de nerecunoscut, iar fanii sunt extrem de îngrijorați. „Arată foarte nesănătos”
Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini
Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini
De ce Buna Vestire este o sărbătoare importantă în Postul Paștelui. Ce simbolizează, de fapt
De ce Buna Vestire este o sărbătoare importantă în Postul Paștelui. Ce simbolizează, de fapt
Vezi toate știrile