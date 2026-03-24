Ministrul Muncii, Florin Manole, întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor: „Eu o să fac tot posibilul”

De: David Ioan 24/03/2026 | 14:48
Ajutoarele financiare destinate pensionarilor nu vor putea fi distribuite înainte de Paște, după cum a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Procedurile tehnice pentru tipărirea taloanelor care includ sumele suplimentare nu mai pot fi finalizate la timp, iar identificarea beneficiarilor necesită, de asemenea, timp suplimentar.

Inițial, autoritățile anunțaseră că sprijinul cuprins între 300 și 500 de lei va fi acordat înaintea sărbătorilor pascale. Întârzierea promulgării bugetului a blocat însă procesul, iar Casele de Pensii nu pot începe verificările necesare pentru stabilirea listei de pensionari eligibili.

Ministrul Muncii a dat asigurări că pensiile pentru luna aprilie vor fi plătite la timp, fără întârzieri. Plata pe card este programată pentru data de 10 aprilie, iar distribuirea prin Poșta Română se va face între 1 și 10 aprilie.

„Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie ajutorul la pensie. Dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate”, a declarat Florin Manole la Palatul Parlamentului.

Reprezentanți ai Casei Naționale de Pensii au transmis că instituția era pregătită să lucreze peste program pentru a finaliza tipărirea cupoanelor. Contestarea bugetului la Curtea Constituțională de către AUR a blocat însă procedurile.

„Casa Națională de Pensii va lucra contra-cronometrul pentru a tipări cupoanele pensionarilor care trebuie să ia ajutorul social. În mod normal, tipărirea se face cel târziu pe data de 22 a lunii, pentru ca pensionarii să primească pensiile luna următoare, indiferent de opțiunea aleasă: prin poștă sau pe card. Dacă nu vor avea timp, vor sta la muncă și câte 48 de ore ca toate operațiunile să fie gata pentru ca pensionarii să primească banii.”, au precizat surse din instituție.

Dacă CCR respinge sesizarea depusă de AUR, bugetul ar putea fi promulgat pe 27 martie. Chiar și în acest scenariu, ministrul Muncii afirmă că nu mai există timpul necesar pentru ca ajutoarele să fie expediate simultan cu pensiile, înainte de Paște.

Sprijinul financiar se acordă în funcție de veniturile pensionarilor: 500 de lei pentru cei cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru veniturile între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei care au între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi plătite în luna aprilie, iar a doua tranșă este programată pentru perioada Crăciunului.

CITEŞTE ŞI: Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia

Vești noi despre creșterea pensiilor. Guvernul a publicat bugetul pe anul 2026

Recomandarea video

Iți recomandăm
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Știri
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Știri
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să...
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute...
ULTIMA ORĂ
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ...
Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni
Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct
Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
Cântărețul Ronnie Bowman a murit într-un accident de motocicletă. Artistul avea 64 de ani
Cântărețul Ronnie Bowman a murit într-un accident de motocicletă. Artistul avea 64 de ani
Vezi toate știrile