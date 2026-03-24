Ministrul Muncii, Florin Manole, întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor: „Eu o să fac tot posibilul”

Ajutoarele financiare destinate pensionarilor nu vor putea fi distribuite înainte de Paște, după cum a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Procedurile tehnice pentru tipărirea taloanelor care includ sumele suplimentare nu mai pot fi finalizate la timp, iar identificarea beneficiarilor necesită, de asemenea, timp suplimentar.

Ministrul Muncii întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor

Inițial, autoritățile anunțaseră că sprijinul cuprins între 300 și 500 de lei va fi acordat înaintea sărbătorilor pascale. Întârzierea promulgării bugetului a blocat însă procesul, iar Casele de Pensii nu pot începe verificările necesare pentru stabilirea listei de pensionari eligibili.

Ministrul Muncii a dat asigurări că pensiile pentru luna aprilie vor fi plătite la timp, fără întârzieri. Plata pe card este programată pentru data de 10 aprilie, iar distribuirea prin Poșta Română se va face între 1 și 10 aprilie.

„Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie ajutorul la pensie. Dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate”, a declarat Florin Manole la Palatul Parlamentului.

Florin Manole: „Eu o să fac tot posibilul”

Reprezentanți ai Casei Naționale de Pensii au transmis că instituția era pregătită să lucreze peste program pentru a finaliza tipărirea cupoanelor. Contestarea bugetului la Curtea Constituțională de către AUR a blocat însă procedurile.

„Casa Națională de Pensii va lucra contra-cronometrul pentru a tipări cupoanele pensionarilor care trebuie să ia ajutorul social. În mod normal, tipărirea se face cel târziu pe data de 22 a lunii, pentru ca pensionarii să primească pensiile luna următoare, indiferent de opțiunea aleasă: prin poștă sau pe card. Dacă nu vor avea timp, vor sta la muncă și câte 48 de ore ca toate operațiunile să fie gata pentru ca pensionarii să primească banii.”, au precizat surse din instituție.

Dacă CCR respinge sesizarea depusă de AUR, bugetul ar putea fi promulgat pe 27 martie. Chiar și în acest scenariu, ministrul Muncii afirmă că nu mai există timpul necesar pentru ca ajutoarele să fie expediate simultan cu pensiile, înainte de Paște.

Sprijinul financiar se acordă în funcție de veniturile pensionarilor: 500 de lei pentru cei cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru veniturile între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei care au între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi plătite în luna aprilie, iar a doua tranșă este programată pentru perioada Crăciunului.

