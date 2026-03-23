Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia

Se anunță vești proaste pentru pensionari: ajutorul de Paște ar putea întârzia din cauza problemelor cu bugetul. Anunțul a fost făcut de Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care a dorit să clarifice și care sunt sumele prevăzute pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei.

Potrivit declarațiilor ministrului Florin Manole, sprijinul financiar va fi acordat în funcție de nivelul pensiei: cei cu pensii sub 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, împărțiți în două tranșe, pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, iar cei cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei, de asemenea în două tranșe. În total, aproximativ 2,8 milioane de pensionari vor fi beneficiari ai acestor sume, inclusiv pensionarii militari și cei pe contributivitate.

„În primul rând, detaliile despre beneficii pentru oameni. E vorba despre 1.000 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei și 300 de lei, împărțiți în două tranșe, pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei. E vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari. E vorba și despre pensionarii pe contributivitate, și despre pensionarii militari. Niciuna dintre categoriile de pensionari militari nu va fi lăsată deoparte, pentru că au fost discuții în legătură cu amendamentele pentru pensionarii militari. Unii s-au opus, dar am reușit să acordăm aceste beneficii pentru toți pensionarii care au pensii sub 3.000 de lei.”, a declarat ministrul Muncii.

Ajutorul pentru pensionari ar putea întârzia

Ministrul a explicat că, deși toate categoriile de pensionari cu venituri sub 3.000 de lei vor primi aceste beneficii, există riscul ca prima tranșă de ajutor să fie plătită după Paște, iar a doua tranșă să fie disponibilă înainte de Crăciun. Întârzierea este cauzată de nefinalizarea bugetului și a actului normativ care să permită punerea în aplicare a pachetului de sprijin.

„Două tranșe egale, una cât de curând putem, pentru că aici avem o mică problemă. Întârzierea bugetului și a actului care să pună în aplicare acest pachet ne pune în risc de a nu putea acorda primul sprijin înainte de Paște, ci probabil după Paște. Facem tot posibilul să facem lucrurile înainte de Paște cu prima tranșă și a doua tranșă înainte de Crăciun. Casa de Pensii face tot posibilul și eu sunt convins că există toate șansele să se întâmple asta. Toată lumea înțelege că e nevoie ca banii să vină înainte de sărbătorile pascale, când toate familiile au cheltuieli și au nevoie de bani.”, a mai spus Florin Manole.

