Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură

Mulți români care au avut de-a lungul vieții salariul minim pe economie se întreabă ce venit vor avea la pensie și dacă acesta le va asigura un trai decent. În 2026, sistemul de calcul este bazat pe acumularea de puncte, conform noii legislații, iar rezultatul final depinde direct de nivelul veniturilor încasate pe parcursul anilor de muncă.

Pensia se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință, care în prezent este de 81 de lei. Această valoare a rămas neschimbată în ultimii ani, după ce indexarea cu inflația a fost suspendată temporar.

Cum se acumulează punctele de pensie

Punctele de pensie se acumulează anual, în funcție de raportul dintre salariul brut al angajatului și salariul mediu brut pe economie. Cu alte cuvinte, cine câștigă cât media națională obține aproximativ un punct pe an, în timp ce veniturile mai mici generează un punctaj mai redus.

În cazul celor plătiți cu salariul minim, diferența este semnificativă. Raportul dintre salariul minim brut și cel mediu duce la un punctaj anual de aproximativ 0,44. Astfel, pentru o carieră de 35 de ani, o persoană ar acumula în jur de 15,4 puncte.

Aplicând formula de calcul, rezultă o pensie de aproximativ 1.247 de lei pe lună. Această sumă este sub nivelul indemnizației sociale minime, ceea ce înseamnă că statul intervine și completează venitul până la pragul garantat.

Situația evidențiază clar impactul salariilor mici asupra veniturilor care se vor primi la pensie. Cu cât câștigurile sunt mai reduse în raport cu media pe economie, cu atât scade și nivelul pensiei. Din acest motiv, tot mai mulți români devin preocupați de viitorul lor financiar pentru a-și asigura un trai cât mai bun. Ei caută soluții suplimentare de economisire pentru perioada de după retragerea din activitate.

