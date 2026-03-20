Categoria de pensionari din România care pierd 140 lei în fiecare lună, la pensie. Cine se încadrează

Banca Națională a României a explicat cum va fi inflația în acest an. Pensiile nu au mai fost indexate din 2025, iar asta a dus la o pierdere semnificativă a veniturilor pensionarilor. În acest an, o categorie de pensionari va avea și mai puțini bani pe lună.

Situația actuală din România, din punct de vedere al pensiilor, nu este deloc roz. Cel puțin asta sugerează scenariul făcut de Banca Națională a României, după ce a descris cum va fi anul 2026 în raport cu inflația. Încă din 2025, mulți pensionari români au avut de suferit pentru că pensiile nu au mai fost indexate. Statul le-a dat mai puțini bani, iar acum, în 2026, încă o categorie de pensionari va pierde 140 de lei în fiecare lună.

Pensionarii care pierd 140 lei în fiecare lună

Deși seniorii sperau că lucrurile se vor îndrepta în acest an, nu a fost deloc așa. Nici în prezent nu au avut parte de indexarea pensiilor, ba mai mult, situația s-a înrăutățit din cauza inflației. Banca Națională a României a declarat că inflația în acest an va fi de 4%.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Neindexarea pensiilor în combinație cu procentul ridicat al inflației se traduce prin mai puțini bani la pensiile românilor. Chiar dacă pe hârtie suma rămâne aceeași, ea se diminuează, de fapt.

„Prin suspendarea indexării, statul păstrează formal cuantumul nominal al pensiei, dar permite degradarea sa reală prin inflație. Din punct de vedere juridic, efectul este identic cu o diminuare a pensiei”, explică un avocat.

Din acest motiv, o categorie de pensionari va resimți acum efectele. Cei care au acum pensia de 3.500 de lei vor primi lunar mai puțini bani. Valoarea reală scade, astfel că vor avea mai puțin cu 140 de lei.

