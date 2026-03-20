Acasă » Știri » Categoria de pensionari din România care pierd 140 lei în fiecare lună, la pensie. Cine se încadrează

De: Denisa Crăciun 20/03/2026 | 07:57
Categoria de pensionari care va pierde 140 de lei

Banca Națională a României a explicat cum va fi inflația în acest an. Pensiile nu au mai fost indexate din 2025, iar asta a dus la o pierdere semnificativă a veniturilor pensionarilor. În acest an, o categorie de pensionari va avea și mai puțini bani pe lună. 

Situația actuală din România, din punct de vedere al pensiilor, nu este deloc roz. Cel puțin asta sugerează scenariul făcut de Banca Națională a României, după ce a descris cum va fi anul 2026 în raport cu inflația. Încă din 2025, mulți pensionari români au avut de suferit pentru că pensiile nu au mai fost indexate. Statul le-a dat mai puțini bani, iar acum, în 2026, încă o categorie de pensionari va pierde 140 de lei în fiecare lună.

Deși seniorii sperau că lucrurile se vor îndrepta în acest an, nu a fost deloc așa. Nici în prezent nu au avut parte de indexarea pensiilor, ba mai mult, situația s-a înrăutățit din cauza inflației. Banca Națională a României a declarat că inflația în acest an va fi de 4%.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Neindexarea pensiilor în combinație cu procentul ridicat al inflației se traduce prin mai puțini bani la pensiile românilor. Chiar dacă pe hârtie suma rămâne aceeași, ea se diminuează, de fapt.

„Prin suspendarea indexării, statul păstrează formal cuantumul nominal al pensiei, dar permite degradarea sa reală prin inflație. Din punct de vedere juridic, efectul este identic cu o diminuare a pensiei”, explică un avocat.

Din acest motiv, o categorie de pensionari va resimți acum efectele. Cei care au acum pensia de 3.500 de lei vor primi lunar mai puțini bani. Valoarea reală scade, astfel că vor avea mai puțin cu 140 de lei.

VEZI ȘI: Câți ani primești pensie de urmaș în România și cum se calculează suma

Pensiile vin mai repede în aprilie! Data la care intră banii înainte de Paște

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre
Știri
Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre
Studiu: muzica îți schimbă ritmul inimii în timp real. Ce se întâmplă în corp când asculți melodiile preferate
Știri
Studiu: muzica îți schimbă ritmul inimii în timp real. Ce se întâmplă în corp când asculți melodiile preferate
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Mediafax
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Gandul.ro
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi...
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de psihiatrie
Mediafax
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Click.ro
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Gandul.ro
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre
Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre
Noémie Happart și Yannick Carrasco: viață pe roze în Arabia Saudită, în plin context tensionat
Noémie Happart și Yannick Carrasco: viață pe roze în Arabia Saudită, în plin context tensionat
Studiu: muzica îți schimbă ritmul inimii în timp real. Ce se întâmplă în corp când asculți ...
Studiu: muzica îți schimbă ritmul inimii în timp real. Ce se întâmplă în corp când asculți melodiile preferate
Test IQ cu chibrituri | Corectați 8 – 8 = 18, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 8 – 8 = 18, mutând un singur băț
Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu s-au putut atinge de moștenirea uriașă lăsată ...
Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu s-au putut atinge de moștenirea uriașă lăsată de regele muzicii pop
Cât costă un burger în fast food-ul lui Gigi Burger, noul concurent de la Survivor 2026
Cât costă un burger în fast food-ul lui Gigi Burger, noul concurent de la Survivor 2026
Vezi toate știrile