Pensiile vin mai repede în aprilie! Data la care intră banii înainte de Paște

În luna aprilie 2026, plata pensiilor nu va urma calendarul obișnuit, fiind așteptate modificări în programul de distribuire. Schimbarea este determinată de apropierea Sărbătorilor Pascale, perioadă în care autoritățile obișnuiesc să adapteze plățile astfel încât beneficiarii să își primească banii mai devreme.

Paștele Ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar autoritățile iau în calcul devansarea calendarului de distribuire, astfel încât pensionarii să își primească banii înainte de această sărbătoare importantă. În mod normal, pensiile livrate prin Poșta Română ajung la beneficiari între 1 și 15 ale lunii, conform unui program stabilit de instituțiile responsabile.

Totuși, în aprilie 2026, există posibilitatea ca distribuirea să fie finalizată până pe 10 aprilie, care coincide cu Vinerea Mare. Această decizie vine în sprijinul persoanelor în vârstă, pentru a le permite să își acopere cheltuielile specifice perioadei de sărbători.

Aproximativ 2,2 milioane de pensionari primesc lunar pensia prin intermediul poștașilor, iar grăbirea plăților este o practică frecventă în preajma Paștelui și a Crăciunului. În cazul celor care încasează pensia pe card, plata se face, de regulă, în jurul datei de 12. Însă, având în vedere că această zi cade duminică în 2026, este posibil ca banii să fie virați mai devreme, pe 10 sau chiar 9 aprilie.

Sprijin financiar pentru românii cu venituri mici

Pe lângă pensii, persoanele cu venituri reduse vor beneficia și de un sprijin financiar acordat de stat. Ajutorul total este de 800 de lei și va fi oferit în două tranșe. Prima, în valoare de 400 de lei, ar putea fi acordată odată cu pensia din aprilie.

Măsura vizează, în principal, pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei, însă există propuneri pentru extinderea acestui sprijin și pentru alte categorii. În prezent, numărul total al pensionarilor din România este de aproximativ 4,68 milioane, în ușoară scădere față de luna anterioară.

Se schimbă data la care vor fi livrate pensiile în luna aprilie. Ce trebuie să știe pensionarii