Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii

Noi schimbări în ceea ce îi privește pe pensionari! În funcție de munca efectuată de-a lungul anilor și de condițiile la care au fost supuși, oamenii se pot pensiona mai devreme. Dacă o persoană a lucrat în Grupa I de muncă, aceasta va avea mai multe beneficii datorită riscurilor la care a fost expusă. Chiar dacă legea a fost schimbată, acum se va lua în calcul și această categorie în contextul vârstei de pensionare.

Grupa I și Grupa II de muncă au fost eliminate în urma apariției noii proceduri legislative. Cei care au lucrat în condiții severe înainte de 1 aprilie 2001, trebuie să știe că au șanse să se numere printre cei care vor ieși mai devreme la pensie.

Cum se calculează anii de vechime

Oamenii care au fost încadrați în Grupa I și II de muncă au muncit în condiții foarte grele și au fost expuși la riscuri majore, cum ar fi radiațiile, substanțele toxice și zgomotul puternic:

Grupa I de muncă – locuri de muncă cu condiții foarte grele, vătămătoare sau periculoase

Grupa a II-a de muncă – activități desfășurate în condiții grele sau nocive

Sectoarele de activitate care se încadrează în Grupa I de muncă sunt:

activitățile desfășurate în subteran, precum cele din mine sau lucrările de construcție a tunelurilor și galeriilor;

munca în depozitele de explozivi din sectorul minier;

activitatea desfășurată în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare;

operațiuni de prelucrare a rocilor sau producția de materiale de construcții, inclusiv fabricarea cărămizilor;

activitatea scafandrilor și a personalului care lucra permanent sub apă, în condiții de suprapresiune;

producerea sau manipularea substanțelor explozive, toxice ori a munițiilor;

activități care implicau utilizarea sau manipularea mercurului;

munca personalului operativ care asigura dirijarea și controlul traficului aerian civil.

În funcție de grupele în care erau clasați, oamenii din Grupa I primeau 6 luni de vechime pentru fiecare an lucrat, iar pentru Grupa II se adăugau 3 luni pentru fiecare an lucrat. Perioadele respective sunt considerate stagii de cotizare necontributive în condiții normale. Totuși, ca pensionarului să i se ia în calcul aceste informații trebuie să fi lucrat 100% din timp în condiții periculoase de muncă și pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

Dacă activitatea nu a fost desfășurată 100% din timp în circumstanțe dificile, atunci calculul se face astfel: dacă au fost lucrați 15 ani în Grupa I, dar numai 80% din timp s-a aflat în pericolul, atunci: 15 ani x 80% = 12 ani echivalenți în grupa I, iar restul perioadei se consideră perioadă de contribuție.

În acest fel, reducerea vârstei de pensionare poate fi făcută numai dacă sunt prezentate stagiul complet de cotizare, dar și documentele oficiale de la locul de muncă:

2 ani lucrați – reducere de 1 an

5 ani lucrați – reducere de 2 ani și 6 luni

10 ani lucrați – reducere de 5 ani

15 ani lucrați – reducere de 7 ani și 6 luni

20 de ani lucrați – reducere de 10 ani

