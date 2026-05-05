Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația

Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai formează un cuplu de la începutul acestui an. Cei doi nu au vorbit până acum despre divorț în detaliu, însă Andreea a fost invitată în cadrul unei emisiuni și a dat cărțile pe față. Pe lângă motivul separării, fosta dansatoare a Deliei a explicat ce relație are în prezent cu el.

Vestea că Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai sunt împreună, cu atât mai mult că relația lor părea una solidă a șocat pe toată lumea. Deși s-a zvonit că ea ar fi fost infidelă, acum influencerița vine în fața publicului să clarifice situația. În plus, bruneta a povestit în platoul în care a fost invitată că acum ea este bine și relația dintre ei este una de prietenie.

Ce spune Andreea despre divorțul de Rareș

Fosta dansatoare a Deliei și Rareș au fost împreună ani de zile. Din iubirea lor au rezultat trei copii frumoși. Cu toate acestea, scânteia dintre ei s-a stins. Acesta ar fi și motivul divorțului. Invitată recent la o emisiune, Andreea a explicat că motivul separării ar fi, de fapt, pierderea sentimentelor. Ea a mai spus că dacă povestea lor de iubire nu mai există, cea de prietenie și respect va exista mereu, datorită copiilor lor.

Am ajuns într-un punct în care nu mai puteam să fac mare lucru. Pentru că la mine s-au consumat niște sentimente. S-a consumat iubirea, relația bărbat-femeie, dar nu relația noastră de prietenie.

De asemenea, ea a explicat că vorbesc aproape zilnic, în special pentru copii. Totuși, după ce a câștigat Campionatul European, bruneta l-a contactat pe Rareș Cojoc pentru a-l felicita.

În primul rând m-am bucurat pentru că oricum ştiam că o să ia locul întâi. L-am sunat şi eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine şi le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiţiei. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta munceşte de 30 de ani, a declarat ea.

Întrebată de cum traversează ea această perioadă, influencerița a precizat că este bine și că se adaptează noii vieți. În plus, a recunoscut că în ciuda faptului că ea și-a dorit divorțul, trauma separării este nelipsită.

VEZI ȘI: Rareș Cojoc a dat lovitura după divorțul de Andreea Popescu. I-a fost alături chiar Andreea Matei, partenera sa de dans

Cum se numește acum Andreea, după ce a divorțat de Rareș Cojoc? A dezvăluit fără să vrea