Investiție majoră în România. Când vor ajunge primele trenuri cu hidrogen

De: Andreea Stăncescu 05/05/2026 | 15:11
România face un pas important spre modernizarea transportului feroviar, odată cu introducerea trenurilor alimentate cu hidrogen. Siemens Mobility a semnat un contract cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru furnizarea a 12 trenuri regionale de ultimă generație, bazate pe tehnologie ecologică. Acesta este primul proiect de acest tip implementat în România și unul dintre primele din Europa de Est.

Noile trenuri vor fi construite pe platforma Mireo Plus H, un model deja testat, adaptat pentru a funcționa fără emisii pe liniile neelectrificate. Introducerea lor marchează un moment important în procesul de reducere a poluării și de aliniere la obiectivele europene privind mobilitatea sustenabilă. De când vor avea românii noi mijloace de transport!

Când vor ajunge noile trenuri în România

Proiectul nu vizează doar livrarea trenurilor, ci și asigurarea mentenanței acestora pentru o perioadă inițială de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Întreținerea va fi realizată în România, inclusiv într-un depou special amenajat în București, ceea ce contribuie și la dezvoltarea infrastructurii locale.

Din punct de vedere tehnic, trenurile vor fi formate din două unități articulate și vor putea atinge viteze de până la 120 km/h. Fiecare garnitură va avea peste 130 de locuri pentru pasageri, la care se adaugă locuri suplimentare rabatabile. De asemenea, vor putea circula în sistem cuplat, ceea ce le oferă flexibilitate în funcție de fluxul de călători.

Siguranța și confortul sunt elemente centrale ale acestui proiect. Trenurile vor fi dotate cu sisteme moderne precum European Train Control System și PZB, care asigură respectarea standardelor europene. În plus, pasagerii vor beneficia de sisteme moderne de informare, cu afișaje digitale și anunțuri automate. Iar acestea sunt așteptate să intre în circulație începând cu anul 2029.

