Cum se numește acum Andreea, după ce a divorțat de Rareș Cojoc? A dezvăluit fără să vrea

Andreea și Rareș Cojoc au divorțat oficial în urmă cu doar câteva săptămâni, după ce, la începutul anului 2026, au apărut primele zvonuri despre despărțire. Deși au 3 copii, cei doi nu mai locuiesc sub același acoperiș, programul celor mici este deja stabilit, iar ei au rămas în relații mai mult decât decente.

Andreea și Rareș Cojoc păreau că formează unul dintre cele mai fără de cusur cupluri din showbizul românesc și nimic nu prevestea ruptura. După 15 ani de relație, dintre care 10 de căsnicie, și trei copii împreună, ei au decis să divorțeze. Vestea divorțuluia luat prin surprindere pe aproape toată lumea, mai ales că în spațiul public s-a speculat că la mijloc ar fi fost o escapadă romantică între Andreea și Dan Alexa.

Numele pe care Andreea îl are după divorțul de Rareș Cojoc

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Andreea și Rareș au ales să rămână în relații bune de dragul copiilor lor. Nu mai locuiesc împreună, iar copiii își împart timpul între părinți: o săptămână la mamă, o săptămână la tată. Deși divorțul a fost oficializat la notar, creatoarea de conținut nu a renunțat la numele de familie dobândit în căsnicie.

Recent, Andreea a fost invitată la un eveniment al Ministerului Apărării Naționale (MApN), unde a participat la pregătirea unor pachete dedicate eroilor naționali din Primul și al Doilea Război Mondial, iar la final a lăsat și un mesaj. Detaliul care a trecut neobservat? S-a semnat „Andreea Cojoc”.

„Am avut onoarea să fiu invitată de către @asociațiaonor și @mapn.românia pentru a pregăti cutii cu produse dedicate eroilor naționali care au luptat în Primul și al Doilea Război Mondial. Sunt 350 de veterani de război care sunt în viață. Cel mai în vârstă are 113 ani. Vor primi o cutie cu lucruri necesare. Acesta a fost mesajul meu pentru cine va primi cutia de la mine: „Eroii nu mor niciodată. Ei trăiesc în libertatea noastră de azi. Vă mulțumesc”, Andreea Cojoc”, a scris influencerița pe Instagram.

Andreea Popescu către Dan Alexa: “Asumă-ți relația!” După divorț, fosta dansatoare i-a dat ultimatum amantului

Răspunsul neașteptat oferit de Andreea Popescu când a fost întrebată dacă își reface viața, după divorțul de Rareș Cojoc