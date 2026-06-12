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Cele trei zodii norocoase în săptămâna 15-21 iunie. Viața li se schimbă radical

De: Irina Vlad 12/06/2026 | 13:40
Cele trei zodii norocoase în săptămâna 15-21 iunie. Viața li se schimbă radical
Viața acerstor 3 zodii se va schimba radical / sursă foto: Facebook
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Norocul sosește în sfârșit pentru trei semne zodiacale în săptămâna 15-21 iunie 2026. Viața este o aventură fără sfârșit și trebuie să ai încredere în această călătorie, pentru că nu știi niciodată unde te va duce.

Miercuri, 17 iunie, Venus în Leu formează un trigon cu Neptun în Berbec, creând o energie a pasiunii și a dorinței de a te bucura de viață. Permite-ți să vezi lucrurile așa cum ți-ai dori să fie, știind că viața are un mod de a se ridica la înălțimea imaginației tale. Poate fi cu adevărat la fel de frumoasă și norocoasă pe cât îți dorești, atâta timp cât ești dispus să-ți asumi anumite riscuri pentru a face acest lucru posibil.

Acest lucru devine mai ușor când Chiron intră în Taur vineri, 19 iunie, ajutându-te să știi ce meriți și să te concentrezi pe ceea ce contează cel mai mult. Călătoria ta s-ar putea reorienta către ceea ce are cea mai mare semnificație, mai degrabă decât către experiențe îndepărtate. Dar, pe măsură ce sezonul Racului începe duminică, 21 iunie, un sentiment de ușurare îți inundă viața. Ți se reamintește că norocul se găsește onorându-ți adevărul.

Ce zodie va străluci/ sursă foto: social media

Cele trei zodii norocoase în săptămâna 15 – 21 mai 2026

SĂGETĂTOR

Nu pierde din vedere ceea ce contează cel mai mult, Săgetătorule. Miercuri, 17 iunie, Venus în Leu formează un trigon cu Neptun în Berbec, intensificându-ți relațiile personale și dorința de a găsi un sens vieții tale. Ești îndemnat să îmbrățișezi noi experiențe. Deși s-ar putea să visezi la orizonturi îndepărtate, aventura pe care ești menit să o trăiești este cea mai apropiată de casă.

Asta nu înseamnă că nu vei călători sau nu te vei îndrăgosti, ci că sensul pe care îl cauți poate fi găsit în viața ta de zi cu zi. Există magie aici, iar în zilele următoare vei avea în sfârșit ochii să o vezi. Acesta este începutul unui capitol plin de abundență și noroc, asigură-te doar că îi iei cu tine pe cei care contează cel mai mult.

FECIOARĂ

Te dezvolți rapid, dragă Fecioară. Vineri, 19 iunie, Chiron intră în Taur. Chiron va rămâne în acest semn de pământ până în septembrie anul acesta, înainte de a se întoarce în Berbec. Odată ce va reintra în Taur în 2027, va rămâne acolo până în 2033. Trebuie să înțelegi cât de repede se vor schimba aspectele vieții tale în această perioadă. Chiron în Taur reprezintă un nivel profund de dezvoltare personală care te face să preiei controlul asupra destinului tău. Acest lucru te ajută să îmbrățișezi noi oportunități și să atragi în sfârșit norocul pe care îl meriți.

Chiron în Taur aduce vindecarea înaintea abundenței. Te ajută să stăpânești lecțiile personale și karmice pe măsură ce îți adâncești simțul puterii interioare. Vocile sau opiniile celorlalți nu îți mai amenință propria cale. Ceea ce odată părea să reprezinte siguranță, acum pare restrictiv. În același timp, ceea ce nu-ți puteai imagina înainte devine chiar călătoria pe care decizi să o întreprinzi. Aceasta este o perioadă în care te îndepărtezi de cine erai, pentru a putea găsi viața care ți-a fost destinată dintotdeauna.

SCORPION

Pornește într-o călătorie interioară, Scorpionule. Sezonul Racului începe duminică, 21 iunie, odată cu intrarea Soarelui în acest semn de apă plin de emoție. În loc să te lași pradă temerilor sau gândurilor de genul „dacă…”, Racul te ajută să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Este momentul să pornești într-o călătorie interioară și să fii sincer cu tine însuți în privința celor care contează cu adevărat.

Sezonul Racului este o perioadă de noroc și abundență, dar începe cu ceea ce simți, nu cu ceea ce îți dorești. Lasă-te purtat de emoții, în special de cele de care te ferești adesea. Lasă-ți sentimentele să devină harta a ceea ce creezi și nu-ți fie teamă să revizitezi o oportunitate sau o persoană din trecut. Păstrează-ți deschisă mintea pentru toate posibilitățile și onorează ceea ce simți, deoarece asta te ajută să atragi norocul de care ai nevoie.

Perioadă favorabilă pentru trei zodii. Oportunități și schimbări până la jumătatea lunii iunie

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