Adio, parole! Cum se vor putea conecta utilizatorii la conturi, după ce acestea vor dispărea

Parolele, acele combinații de caractere folosite pentru identitatea unui utilizator, ar urma să fie înlocuite de o nouă modalitate de autentificare. Giganții tech au implementato nouă tehnologie de logare, care promite să ofere o conectare mult mai rapidă și sigură la conturile online. Iată despre ce este vorba!

Parolele tradiționale urmează să fie înlocuite cu metodele de autentificare biometrice și tehnologia Passkeys. Giganții tech speră ca metoda clasică de logare să fie înlocuită de metode moderne bazate pe criptografie și biometrie.

Cu ce vor fi înlocuite parolele tradiționale

Passkey reprezintă o pereche de chei criptografice unice care nu pot fi ghicite sau „sparte” prin atacuri cibernetice. Cum funcționează? În loc să alegi o parolă tradițională, telefonul generează o „cheie privată” și o transmite pe cea „publică” pentru verificare. Passkeys folosesc criptografie avansată, ceea ce face ca furtul de date să fie aprope imposibil de realizat.

Un alt avantaj al acestei modalități de autentificare este că passkeys nu pot fi folosite pe site-uri false, cheia criptografică fiind disponibilă doar pentru conținutul original. Utilizatorii se vor putea autentifica mai rapid, vor beneficia de o securitate mai ridicată, parolele slabe nu vor mai exista și oferă protecție împotriva atacurilor cibernetice.

În prezent, tot mai multe platforme online implementează deja această tehnologie pentru a îmbunătăți securitatea conturilor. Pe măsură ce tehnologie evoluează autentificarea fără parolă va deveni standardul în următorii ani.

Cum funcționează autentificarea biometrică

Posibilitatea de a vă conecta la aplicaţiile preferate sau la alte servicii doar printr-o simplă privire este acum o realitate şi o modalitate simplă şi sigură de acces pentru mulţi utilizatori. Autentificarea biometrică este un proces de securitate care verifică identitatea unei persoane pe baza caracteristicilor sale fizice. Parola clasică poate fi înlocuită prin folosirea trăsăturilor faciale sau a amprentelor digitale. Spre exemplu, deblocarea telefonului sau a laptopului se poate face cu o simplă atingere sau privire, iar autorizarea plăților bancare din aplicațiile mobile prin amprentă sau scanare facială, în loc de clasicul PIN sau parolă.

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