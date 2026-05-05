Scandal între Naba Salem și fosta iubită a fratelui ei. Replica vedetei a aprins internetul

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 15:07
Naba Salem, mesaj dur pentru Veronica, fosta iubită a fratelui ei

Naba Salem și Veronica Costin, fosta iubită a fratelui ei, Ahmed, sunt în mijlocul unui scandal de proporții. Fosta ispită de la Insula Iubirii a amenințat-o că vor ajunge în fața instanței. Fanii au rămas șocați când au văzut ce mesaj i-a transmis celei care i-a pus inima pe jar fratelui ei.

Naba Salem a devenit cunoscută datorită numeroaselor apariții la diverse emisiuni. Cea mai consacrată a fost Insula Iubirii, acolo unde a avut rolul de ispită. Ulterior și-a creat o comunitate uriașă, care este obișnuită cu stilul ei de a spune lucrurilor pe nume. Acest lucru s-a întâmplat și acum. Vedeta a transmis un mesaj dur pentru fosta iubită a fratelui ei.

Replica acidă a lui Naba pentru fosta fratelui ei

Ahmed și Veronica s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni. Deși părea că relația lor va rezista în timp, nu a fost deloc așa, iar povestea lor de iubire s-a consumat rapid. În plus, nu s-a încheiat civilizat, ci a avut loc un scandal neașteptat. Sora sa, Naba, nu s-a putut abține și a pus-o la zid pe fată. Aceasta i-a transmis prin intermediul unui mesaj pe TikTok că defăimarea, calomnia și denigrarea se pedepsesc în România, conform legilor. Fosta ispită de la insulă, are de gând să depună plângere împotriva ei.

Draga mea Veronica, să aduci niște acuzații, mai ales în mediul online, se pedepsește ca atare. Noi suntem obișnuiți să facem plângeri oamenilor nesimțiți care încearcă, prin calomnie, denigrare și defăimare, să strice imaginea unor persoane cunoscute, bineînțeles, se pedepsește. (…) Dacă vrei și tu să fii pedepsită pentru acest lucru, pe noi nu ne deranjează. Am un avocat bun și se va ocupa personal de dosarul tău, dar până atunci, mult succes cu plângerea pe care ți-o voi depune și eu, a declarat Naba Salem pe TikTok.

Acuzațiile nu se opresc aici, mai ales că Naba susține că ar avea dovezi care arată că Veronica l-ar fi înșelat pe fratele ei. Mai mult, crede că a profitat de Ahmed, datorită situației financiare bune pe care o are.

Îți dai seama că am fost și am văzut cum ai vorbit cu alții, cum l-ai înșelat, cum ai încercat să-l arzi de bani, cum ai belit ochii când ai intrat în casă la ai mei (…) Păi, tu, când intri în casă la oameni, asta e prima ta reacție: «Ce casă frumoasă aveți!»?, nu să întrebi: «Ce faceți?»? În fine, știm ce poți, știm de ce ești capabilă. Ideea este să-ți retragi cuvintele și să recunoști minciunile tale, sau o luăm pe cale legală (…) Nici nu știu dacă pot să te fac măcar proastă, că ești un pic mai proastă decât proștii, a mai adăugat ea.

