Dragostea plutește în aer! Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile

Naba Salem și Cătălin Brînză revin în atenția publicului după ce artista a publicat pe Instagram un nou clip în care apare alături de fostul coleg de la „Insula Iubirii”.

Cei doi au participat în același sezon al emisiunii din 2025, unde au fost ispite și au petrecut săptămâni întregi în Thailanda, în timpul filmărilor, perioadă în care au legat o prietenie puternică. Deși apropierea dintre ei era vizibilă încă din timpul show-ului, niciunul nu a confirmat atunci o relație, preferând să păstreze discreția.

Dragostea plutește în aer!

Ulterior, după încheierea filmărilor, cei doi au continuat să vorbească constant, iar legătura lor s-a consolidat în timp. În aprilie 2026, Naba a confirmat oficial că formează un cuplu cu Cătălin, precizând că sunt împreună de trei săptămâni și că se cunosc de peste un an și jumătate. Aceasta a a explicat că relația lor a evoluat natural, mai ales după ce amândoi au încheiat relațiile anterioare și au realizat că între ei există o compatibilitate reală.

Artista a povestit și momentul care le-a schimbat dinamica: un sărut accidental pe un balansoar, în Thailanda, pe care l-a descris drept „o greșeală” care a declanșat însă o apropiere neașteptată. Acest episod a fost, potrivit ei, punctul în care au început să vadă relația lor dintr-o altă perspectivă.

Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile

În acest context, noul clip postat de Naba pe Instagram a atras imediat atenția. În filmare, Naba deschide portiera din dreapta a mașinii și pune pe scaun un buchet de flori. În timp ce aceasta se preface că pleacă, Cătălin Brînză, aflat la volan, întinde mâna spre scaunul din dreapta și apucă buchetul de flori. Atunci, Naba se întoarce uimită de „cadoul primit de la el”.

Clipul este însoțit de textul:

„Pentru o relație de mai multă durată, contaţi pe skill-urile mele.”

Postarea s-a viralizat rapid, fiind intens distribuită și comentată. Fanii au reacționat imediat, iar mesajele lor au fost în mare parte pozitive, mulți felicitându-i pentru relație și urându-le numai bine în noul capitol pe care îl trăiesc împreună.

