Acasă » Știri exclusiv » E oficial! Naba Salem și Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sunt într-o relație: „Ne-am pupat din greșeală”

E oficial! Naba Salem și Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sunt într-o relație: „Ne-am pupat din greșeală”

De: roxana tudorescu 14/04/2026 | 22:30
E oficial! Naba Salem și Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sunt într-o relație: Ne-am pupat din greșeală
Este oficial! Naba Salem și Cătălin Brînză formează un cuplu, iar iubirea lor își are începuturile în Thailanda. Bruneta a confirmat zvonurile pentru CANCAN.RO și ne-a povestit cum a început totul. Interesant este faptul că relația a debutat „dintr-o greșeală”, așa cum afirmă chiar bruneta. Povestea este foarte interesantă și reliefează, încă o dată, faptul că dragostea apare atunci când te aștepți mai puțin. Toate detaliile, în articol.

După ce sursele noastre ne-au spus că Naba Salem și Cătălin Brînză formează un cuplu, frumoasa brunetă ne-a mărturisit în exclusivitate că se iubește cu fostul coleg de platou de trei săptămâni, dar povestea lor a început în urmă cu mai bine de un an. (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII) Au închis ochii la conexiunea care era între ei până când nu au mai putut, iar inevitabilul s-a petrecut!

Mai mult, fosta ispită le-a aruncat mai multe semnale urmăritorilor ei și le-a pus spiritul de observație la încercare cu cea mai recentă postare. Naba a transmis un mesaj lung în care își exprimă recunoștința pentru perioada frumoasă pe care o trăiește și a lansat o provocare: le-a spus fanilor să ghicească cine este bărbatul misterios din imagine. Mereu cu un pas înainte, CANCAN.RO vă aduce informația momentului, chiar de la sursă!

„Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește. 🤍
Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte… dar las asta aici, poate vă prindeți voi 😉
Hai să vedem… cine credeți că e în poză?”, a scris Naba Salem pe Instagram.

Naba Salem
Naba Salem

Naba Salem și Cătălin Brînză, loviți de Cupidon

Cei doi au fost ispite în sezonul Insula Iubirii 2025, dar nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze, nici măcar ei! Naba și Cătălin se cunosc de mai bine de un an, iar relația lor a debutat după o frumoasă poveste de prietenie. Cei doi simțeau că este ceva mai mult între ei, dar nu acceptau acest lucru și erau atenți la alte persoane. Într-un final, soarta i-a adus împreună dintr-o…greșeală! Totul a început după ce el a terminat filmările pentru noul sezon Insula Iubirii, care va apărea în această vară.

„Da, suntem împreună dinainte cu o săptămână să ajungem în România din Thailanda. Noi ne știm de un an jumate și am fost prieteni foarte buni. Eu eram într-o relație, el în altă relație, după ne-am despărțit. După ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Noi povesteam mereu împreună și am simțit că avem o conexiune, eram foarte apropiată de el, dar nu înțelegeam de ce. La un moment dat mi-a spus că sunt singurul om care a reușit să îl citească fără să îmi spună el nimic. 

Acum, eram în Thailanda pe balansoar și ne-am pupat din greșeală. Am întors capul și am dat buză în buză, iar eu am zis „ew”. Și a zis el, cum adică „ew”. După 10 secunde, la fel, ne-am pupat fără să vrem. După faza asta am rămas împreună. Asta s-a întâmplat după ce a terminat el filmările la Insula Iubirii.”, ne-a spus Naba Salem.

