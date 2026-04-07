Reacția Nabei Salem după eliminarea lui Ceanu Zheng de la Survivor. Ce mesaj i-a transmis fosta concurentă

De: Elisa Tîrgovățu 07/04/2026 | 19:14
Săptămâna 13 a competiției de supraviețuire a adus o nouă eliminare din echipa Faimoșilor. Ceanu Zheng a părăsit concursul după duelul cu Bianca Giurcanu. La scurt timp, Naba Salem, una dintre persoanele cu care acesta are o relație strânsă de prietenie, a publicat un mesaj special în care și-a exprimat gândurile despre experiența și evoluția lui în competiție.

Ceanu Zheng a fost eliminat de la „Survivor”, după ce a pierdut duelul împotriva Biancăi Giurcanu. El a mărturisit că a fost o experiență interesantă. Influencerul are o relație strânsă de prietenie cu Naba Salem, fosta concurentă care a fost eliminată în urmă cu câteva săptămâni, după o accidentare.

Pe Naba și Ceanu îi leagă o relație de prietenie

După eliminarea din concurs a vloggerului, Naba Salem a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare, în care apare alături de Ceanu, pe care îl cataloghează ca fiind un adevărat prieten. Bruneta a susținut că este mândră de el și este de părere că vor rămâne prieteni pentru totdeauna.

„Prietenia noastră nu s-a născut din întâmplare, ci din momente trăite intens, din încredere și din curajul de a merge mai departe chiar și atunci când totul părea împotriva noastră.

Am ajuns împreună, de mână, într-o competiție dură precum Survivor, unde nu doar forța fizică contează, ci și puterea interioară, loialitatea și caracterul. Am demonstrat că valorăm mai mult decât ne-a crezut lumea vreodată! Mândra de tine. Prieteni pe viață!”, a scris Naba Salem, pe Instagram.

Ceanu Zheng nu s-a recunoscut în oglindă după plecarea din competiție

Vloggerul le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut pe parcursul competiției. El a mărturisit că a slăbit multe kilograme și aproape că nu s-a recunoscut în oglindă.

„Cam așa arăți după Survivor. Fiți atenți la pantaloni. Pică de pe mine dacă le dau drumul. Trebuie să lucrăm la corpul ăsta dezordonat. Doamne, cum arăt! Zici că sunt sălbatic, pe bune! Apropo, mai devreme am ieșit de la duș. Fiți atenți cum arată prosopul meu alb după duș. M-am frecat 10-15 minute și prosopul alb s-a făcut negru”, a transmis fostul concurent, pe Instagram.

